【新冠肺炎・伊朗】舌舔聖陵增交叉感染風險　兩男子被捕或受鞭刑

世界說
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2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在伊朗持續擴大，不過，網上流傳片段顯示，當地仍有不少朝聖者前往聖城庫姆（Qom）的法蒂瑪聖陵（The shrine of Hazrat Masumeh），並按傳統伸出舌頭舔內裏的大門。兩名男子因此被當局拘捕，指控他們違反禁令，兩人面臨監禁或鞭刑。

疫情在伊朗持續擴大，當局為聖陵消毒，但並未完全關閉這些場所（Reuters）

影片中一名中年男子在法蒂瑪聖陵面前，聲稱自己不怕病毒，之後伸出舌頭，用力舔聖陵內的大門，反復舔了數次。

另一條影片在伊朗東北部馬什哈德（Mashhad）拍攝，一名男子舔完聖陵後表示，病毒都進入他體內，這樣其他人就可以放心參觀。

伊朗拘捕兩名男子　面臨監禁或鞭刑

兩條影片都是由當地記者阿里內賈德（Masih Alinejad）在社交媒體上分享，當局及後拘捕兩名男子，二人將面臨兩個月至兩年監禁，或遭處以最高達74下的鞭刑，暫時未確認被逮捕的兩人，是否片段中的男子。

阿西賈德表示，逮捕這兩個人還不夠，因為在庫姆和其他遭受冠狀病毒感染的城市中，宗教中心仍然開放。當局已採取了一些保護遊客的措施，例如為聖殿消毒，但並未完全關閉這些場所。

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