【新冠肺炎】丹麥世盃球星確診　兩球隊多名職球員須隔離

2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在歐洲蔓延，意大利早前有足球員證實確診後，一名丹麥前國腳亦感染病毒，而曾經與他握手和擁抱的職球員因此須要隔離觀察。

Var du på Brøndby Stadion i søndags til kampen mod Lyngby BK? Så er der vigtig information fra myndighederne her.https://t.co/v8E6lxEE9a — Brøndby IF (@BrondbyIF) March 5, 2020

丹麥班霸邦比（Bronby）3月5日發表聲明，前國腳卡倫貝治（Thomas Kahlenberg）同日證實確診新型肺炎，目前正接受隔離，目前情況良好。他日前曾到過荷蘭阿姆斯特丹並在當地感染病毒，回國後在1日曾經入場觀賞邦比對靈比（Lyngby）的超級聯賽賽事。

他在球賽當日曾與兩隊職球員會面，期間曾握手和擁抱等緊密接觸。邦比指包括後衛卡邦高（Joel Kabongo）、助教馬田列杜夫（Martin Retov）、球隊總經理帕爾馬（Ole Palma）等共13人正接受隔離，而靈比亦有3名曾接觸卡倫貝治的球員同樣須要隔離觀察。

卡倫貝治（左）曾代表丹麥出戰2010年南非世界盃，並在3場分組賽都有上陣。（Getty Images）

丹麥足總指，在周末上演的賽會如期舉行，強調會留意疫情發展。而涉事兩間球會亦與衛生部門追蹤其他曾在當日接觸卡倫貝治的職球員和球迷的情況。

現年36歲的卡倫貝治在邦比出道，曾兩度效力球會，另外亦到過法甲的歐塞爾（Auxerre）、德甲禾夫斯堡（Wolfsburg）等。另外他在2003至2014年代表丹麥上陣47次，當中包括出戰2010年南非世界盃及2004、2012年歐洲國家盃，並在2017年結束職業生涯，投身教練行列。