【新冠肺炎】搶購潮席捲澳洲　報紙加印8頁「廁紙」應急

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情掀起搶購潮。口罩、廁紙甚至女性衛生用品也是市民的目標。「廁紙之亂」近日席捲澳洲，製造商忙於提高產量應付需求的同時，澳洲《北領地新聞報》3月5日發行特別版，加印8頁「廁紙」，回應讀者的需求。

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「廁紙之亂」近日在社交媒體上成為熱門話題，「#廁紙緊急狀態」（#ToiletPaperEmergency）、「#廁紙末日」（#ToiletPaperApocalypse）等標籤隨之興起。《北領地新聞報》3月4日率先向讀書預告會加印8頁「廁紙」，並公開的圖樣，讀者可以裁成「單層廁紙」使用。

BREAKING: WE ARE PRINTING A SPECIAL 8-PAGE LIFTOUT OF TOILET NEWSPAPER TOMORROW IN CASE YOU CAN’T FIND ANY AT THE SHOPS #coronavirus #toiletpapercrisis pic.twitter.com/XHlarEWOV9 — The NT News (@TheNTNews) March 4, 2020

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu — The NT News (@TheNTNews) March 4, 2020

《北領地新聞報》編輯威廉斯（Matt Williams）向《衛報》澳洲版表示，特別版銷情很好，顯然不是劣質的版本。他說：「我們的報章以了解讀者需要而聞名於世，北領地人目前對廁紙有極大需求，所以我們要供應他們所需。」

澳洲大型超級市場科爾斯（Coles）和伍爾沃思（Woolworths）有大量顧客搶購廁紙和搓手液，很多分店的貨架空空如也，超市被迫限購廁紙。布里斯班（Brisbane）一架載有廁紙的貨車3月4日引擎爆炸釀成火災，廁紙雖然未受影響，但亦引起市民恐慌，擔心廁紙供應短缺。