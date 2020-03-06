澳洲媽媽搬屋　小女兒房牆上竟有道詭異小木門　原來是通往……

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在外租屋時，千萬要注意房內的每個細節，以免簽約後發現有問題卻不能輕易退租。近期，一位澳洲母親上網發文，她表示全家剛搬進一處房子，發現在小女兒房間內的牆壁中央有一道木板門，看上去十分詭異，因此詢問大家如何把那道門遮蓋掉，對此許多網友都紛紛回應，勸說她搬離這棟房子或是將木門鎖起來。

女兒房內的小木門令人毛骨悚然：

根據《Mirror》報道，這位澳洲媽媽名叫泰勒（Taylor Anne），她在Facebook社團「Kmart Hacks＆Decor」發文說道：「我們最近搬家了，在我小女兒的房間裏，這道令人毛骨悚然的門通往樓下的屋頂，有什麼方法能覆蓋它，讓它看起來好一點？」

泰勒也表示由於這棟房子是錯層式房屋（編按：即客廳、廚房等處於不同高度的平面上），所以這道門會通往臥室和廚房上方的屋頂，不過這道門看起來還是十分詭異。

對此，不少網友表示這道門看起來就像恐怖電影裡的東西，「天哪，真可怕，我睡不著」、「讓我想到電影《魔間迷宮》（El laberinto del fauno）」、「這完全是恐怖電影裡的東西，我會把那個房間鎖起來，然後逃跑」、「我看過很多恐怖電影，可以接受這樣的事情，哈哈」。

不過也有其他網友提供一些實際有用的建議，「只要用一面漂亮的移動牆將其覆蓋即可，如果您需要進入空間，可以輕鬆移動」、「依照你女兒的年齡，你可以把它做成仙子的通道門」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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