【Hermès】Birkin數十萬1個值嗎？愛馬仕手袋「貴到得驚人」原因

說到時尚圈的高級奢侈品牌，大家不外乎想到的就是愛馬仕（Hermes）、香奈兒（Chanel）、LV、GUCCI等品牌，其中又以愛馬仕可以稱為頂級中的頂級，而當然其品牌的售價也頗為驚人，但你有沒有想過，為什麼愛馬仕可以成為奢侈品中的頂尖，與其他品牌相比它又有什麼過人之處？

早在20世紀來臨之時，愛馬仕就已成為法國式奢華消費品的典型代表。創立者蒂埃里・愛馬仕（Thierry Hermès）之孫埃米爾曾這樣評價愛馬仕品牌：「皮革製品造就運動和優雅之極的傳統。」

起先愛馬仕只是巴黎城中的一家專門為馬車製作各種配套的精緻裝飾的馬俱店，後來在巴黎展覽會上，愛馬仕獲得此類產品的一等獎。此後，愛馬仕之子埃米爾・查理斯（Charles-Emile Hermès）再建專賣店，生產銷售馬鞍等物品，並開始零售業務。

隨著汽車等交通工具的出現和發展，愛馬仕開始轉產，將其精湛的製作工藝運用於其他產品的生產之中，如錢夾、旅行包、手提包等商品。

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其後愛馬仕是少數家族品牌堅持不被收購、獨立經營，堅持手工製造和使用傳統的珍稀原料，為真正高端人群服務，如皇室、有錢的家族、商界頂級精英等的品牌，它們的商標很小甚至不可見，可以歸類叫做奢侈品的頂極品牌。而發展到了現今，由於愛馬仕知名度太高以致於中產、名人和大眾都開始喜愛，逐漸的變成了高級品中的龍頭品牌。

愛馬仕為了維護高級品中的的龍頭地位，在客製化訂製時只用最好的原料，然後按顧客需求定制，幾乎是不惜成本做成最好的產品，因為只有它定價高到幾萬甚至幾十萬都不缺顧客。

以鱷魚皮的鉑金包（Birkin Bag）舉例，基本都是在幾百張鱷魚皮中選中最優質的部分來製作，且皆是技術精湛的工匠以純手工製造，要買一個都必須要提前一年預訂，預訂之後也不一定會有貨，所以有錢也不一定買得到。

當然除了這些天價的客製化商品，愛馬仕當然也有推出許多價格相對便宜的量產商品，讓品牌變得普及且人人都又機會購買到，而其品質也都是無可挑惕的完美，也大概這些因素造就了愛馬仕成為普及率高又頂級的原因。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：為什麼愛馬仕可以成為奢侈品中的頂尖牌？】