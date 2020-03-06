委內瑞拉總統籲「每個女人生6個孩子」　輿論：嬰兒夭折率已升30%

委內瑞拉的總統馬杜羅（Nicolas Maduro）日前在電視轉播中表示，為了國家的利益著想，「每個女人都要有6個孩子」。這段話引起了委內瑞拉人民的憤怒，政治家馬努埃拉玻利瓦爾（Manuela Bolivar）也在推特上表示，婦女營養不良而無法餵食母奶，且又沒錢買嬰兒食品，馬杜羅根本不懂民間疾苦。

據《衛報》報道，許多委內瑞拉人為了逃避嚴峻的社會經濟危機，決定離開自己的國家。總統馬杜羅為這個狀況提出了「新穎」的解決方法，他在電視轉播上表示，為了促進婦女的醫療保健：「每個女人都要有6個孩子！每個人！為了國家的利益！」（點圖放大瀏覽）：

馬杜羅的這段話立刻引起民眾的反彈，因為整個社會都感受到經濟危機的嚴重性，但總統卻還提出如此「新穎」的想法。委內瑞拉的中央銀行表示，去年的通貨膨脹率達到10000%，且從食品到醫療用品，幾乎都有普遍的短缺情況出現。

據聯合國兒童基金會的數據指出，兒童營養不良的比例約為13%。另外委內瑞拉雖然從2017年就沒有公布嬰兒死亡率的數據，但當時衛生部所公告的數據則顯示，去年有1萬1466名兒童死亡，嬰兒死亡率上升了30%。

政治家馬努埃拉玻利瓦爾也在推特上表示：「醫院無法正常運轉，疫苗短缺，婦女因為營養不良而無法餵食母乳，不然就是因為負擔不起而無法購買嬰兒配方食品。」

婦女權利團體也強力抨擊這個方案：「我們婦女不僅僅是子宮，我們是有權利的公民。」

馬杜羅先前就曾因為對民眾的艱困生活毫不關心而遭受批評，現在又提出「婦女要生6個小孩」的想法，因此還有分析家認為，馬杜羅不只是不敏感的人，甚至還可能是刻意說出這番惡意言論。

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