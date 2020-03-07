【肺炎・口罩】疑買瑕疵品上網求救　日本網友齊揭真相吸十萬Like

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球，多國民眾紛紛搶購口罩防疫。眾多地區中，台灣領先全球最早實施口罩限購措施，大多數國家則仍未管控。日前有日本網友買了2包口罩，但打開後卻愈看愈怪異，還以為自己買到瑕疵品，他將照片上傳到Twitter後引來許多網友的熱議。

一名日本網民@shao1555在自己Twitter上載出一張買到的口罩照片，標題寫着「怎麼辦？這口罩好像製造錯了」。原本一般口罩掛在耳朵上的綁線是在左右兩側，但仔細看這位網友買的口罩綁線卻是在上下兩邊，讓他覺得很奇怪，以為買到瑕疵品。

疫情嚴重，大家都在搶買防疫物資，以致口罩非常難買，為了不浪費好不容易買到的口罩，原PO無奈之下只好將綁線對剪，然後左右兩邊再分別綁起來，變成一般兩側掛耳的口罩。

為了不浪費好不容易買到的口罩，原PO無奈之下只好將綁線對剪，然後左右兩邊再分別綁起來，變成一般兩側掛耳的口罩（Twitter@shao1555）

照片貼出引來許多網友好奇討論該怎麼戴，不過有內行人出面解答「這口罩是食品公司在用的，是戴在帽子上的一種口罩，是商業用的啦」、「我在食品工廠用過這種口罩，戴在防塵帽上的口罩」、「這是為了戴在帽子上防止滑落，鬆緊帶也比較緊的口罩」、「這在食品工廠裡很常見」。

此Po一出，引來大批網友好奇討論這款口罩該怎麼戴，累計2.4萬轉發、10萬人Like▼

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