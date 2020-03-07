韓國新天地教主李萬熙被爆靠洗腦搶人老婆　專向美女教友埋手

新冠肺炎疫情在韓國擴散，其中大約60％患者與「新天地教會」有所關聯，不少人也好奇該教會的秘辛。據悉，教主李萬熙只要看到有美麗的女信徒，就會納入「後宮」，而他的妻子金南熙也是如此，在醒悟後控訴是遭到欺騙才拋家棄子改嫁他，親手毀掉原本幸福的家庭。

韓國論壇剖析新天地會的內幕，透露教主李萬熙把自己包裝成耶穌再世，藉此斂財和欺騙女子，如有無知的漂亮女孩入會，被他看上後就會納入後宮，包括他的妻子金南熙也是如此。

金南熙被信徒稱為「王后」，長相美麗個性賢慧，原本有個美滿家庭，還和老公育有2個小孩。就在她加入新天地教會後，被李萬熙看上，李告訴她「我是上天送給你的伴侶」，更洗腦她只要一天沒跟老公離婚，老公就會因此死亡，還會被送到地獄去，全家人也會遭殃，她為了保護家人，才決定離婚嫁給李萬熙。

李萬熙前妻金南熙被信徒稱為「王后」，長相美麗。她本來是人妻，有個美滿家庭，還和老公育有2個小孩，她稱是被洗腦脅迫才改嫁李萬熙。在認清李的真面目後，2017年在節目上爆料（影片截圖）

改嫁之後，金南熙灑了大把金錢資助李萬熙，一下買房子一下買土地，據悉總共花了數十億韓圜，甚至有消息傳出，李萬熙現在會跛腳，是因為曾性侵少女受到斷腳懲罰。金南熙在認清事實後，2017年公開和李萬熙撕破臉，上節目揭穿新天地的假面具，直言李萬熙只是普通人：「新天地應該從這世界上消失。」

88歲的李萬熙在日前整場記者會中，不少人都注意到有一名身穿紅色西裝的神秘女子在他身邊。李萬熙解釋，因為自己聽力不好，所以才會請一名秘書來擔任他的「耳朵」。對此，於2006年退教的「反異端和邪教專家」申賢旭牧師則在節目上指出，這名女子是教會內擔任「行政事務職務」的金秘書，專門處理李萬熙身邊的大小事。

另外，申賢旭牧師也指出，金秘書就像看護一樣，幾乎24小時都待在李萬熙身邊。自從元配「金南熙」離開新天地之後，金秘書就成為李萬熙身邊最親近的人，等同於「賢內助」一樣的存在。

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