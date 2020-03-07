印度21歲女學生車禍後移植男性雙手　新手膚色形狀漸變女性

印度西部城市浦那（Pune）一名21歲女大學生什雷婭（Shreya Siddanagowder）2016年不幸遇上車禍，她雙手前臂要截肢，幸在2017年8月接受手術，獲移植一對男子的雙手，成為亞洲首次跨性別的雙手移植手術；醫生稱，一年後，該原本膚色黝黑的男性雙手慢慢變成膚色淡、手指較修長的女性雙手，成為罕見醫學案例。

印度快報（Indian Express）3月7日報道，印度阿姆里塔醫學科學研究所（Amrita Institute）整形與重建外科主任伊耶（Subramania Iyer）指，團隊正在記錄什雷婭雙手的顏色、外型和手指的變化，希望能在醫學學術期刊上發表論文，但這需要時間。

全球目前進行的雙手移植手術少於200宗，而且還沒有科學紀錄記載移植雙手的膚色或形狀的改變。

↓↓↓什雷婭在完成雙手前臂移植手術後，講述自己的故事↓↓↓

參與什雷婭雙手移植手術的外科醫師夏爾瑪（Mohit Sharma）說，跨性別雙手移植手術的研究有限，在西方曾有跨性別手部移植手術的案例，但迄今還沒有相關科學研究。

夏爾瑪說，在移植手術後的一年間，捐贈者的雙手和宿主身體間的淋巴通道完全打開，允許兩者之間體液流動，宿主產生黑色素的細胞可能逐漸取代捐贈者雙手的細胞，才導致膚色的改變。

↓↓↓什雷婭在完成雙手前臂移植手術後，講述自己的故事↓↓↓

幫助什雷婭的物理治療師多克（Ketaki Doke）推測，可能是雙手的肌肉正修整自身迎合宿主。他說，宿主的神經開始對新雙手發送訊號，這稱為神經支配，而肌肉的功能會根據身體的需要變化，男人的肌肉功能與女人不一樣，這雙手可能開始適應女性的身體。

還有醫生猜測，女性賀爾蒙可能也是影響雙手改變的原因之一。