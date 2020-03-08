朗拿甸奴涉用假護照案件　巴拉圭法官下令繼續扣押

巴西退役球星朗拿甸奴（Ronaldinho）涉嫌使用假護照案件，他和兄長羅拔圖（Roberto Assis）3月7日現身巴拉圭法院應訊。雖然他們希望可以獲釋，但法官認為他們有潛逃風險，因此下令當局繼續收押兩人。

朗拿甸奴和羅拔圖應邀到巴拉圭出席慈善活動，但他們涉嫌使用填有巴拉圭藉的假護照入境，兩人原本獲准留在酒店。有檢控官認為他們可能被騙才使用假護照，因此建議罰款了事，但遭法官拒絕，他們隨即在6日被送到警局扣留。

「細哨」朗拿甸奴涉使用假諼照事件，他在3月7日與兄長羅拔圖（右）到巴拉圭首都亞松森法庭應訊。兩人出庭時都被戴上手銬。（AP）

他們7日到首都亞松森（Asuncion）最高法院應訊，稱願意留在酒店軟禁，並以羅拔圖患有心臟病為由，希望避過牢獄之災。不過法官魯伊斯（Clara Ruiz Diaz）指兩人涉嫌所犯的罪行嚴重違反巴拉圭的利益，認為他們有潛逃風險，所以下令兩人須繼續在監獄扣押，根據巴拉圭法例，當局有6個月時間完成調查。

朗拿甸奴的律師圖馬（Tarek Tuma）在庭外表示，他（朗拿甸奴）根本不知道發生甚麼事，又形容判決令人難以置信，因此會表明上訴。

有警官向傳媒透露，朗拿甸奴和羅拔圖與其他疑犯扣留於同一間囚室，當局為他們提供肥皂、坐墊和驅蚊用品等，並強調朗拿甸奴不會因為他的身份而獲特別對待。

「細哨」的護照國籍一欄上印有巴拉圭籍。（網上圖片）

現年39歲的朗拿甸奴捲入假護照風波的起因，源於他和兄長在2015年因為在沒有合法牌照下，於巴西瓜伊巴湖（Lake Gauiba）的永久保育區設下漁梁（一種捕魚工具），當地法院在2018年判處兩人有罪及罰850萬美元。惟他們未能付清罰款，巴西高等法院決定禁止二人離開巴西，取消他們的護照。美聯社指，朗拿甸奴在2019年9月與檢控官達成協議後獲發回護照，但未知他和羅拔圖沒有使用巴西護照到巴拉圭的原因。

人稱「細哨」的朗拿甸奴為兩屆世界足球先生，現役時代曾效力巴黎聖日耳門、巴塞隆拿、AC米蘭、富明尼斯等，並在2002年協助巴西贏得2002年世界盃。