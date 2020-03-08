【新冠肺炎】蝙蝠滿身致命病毒卻無事？　令人類衰弱在於體溫差異

新冠肺炎正在全球快速蔓延，現在測量體溫變成每天最要緊的事，不過有許多人發現每次測量結果都在36℃多，很少會高於36.7℃。有專家稱，人類體溫100多年來下降了0.4℃，從37℃降到36.6℃，但這樣也導致人類免疫力的下降，提高了病毒、細菌感染和癌症的發生率。

今日頭條報道，就在一個月前的1月7日，美國史丹福大學醫學院教授朱莉 · 帕森內特（Julie Parsonnet）和她的團隊剛剛發布了一項研究成果，他們發現，自19世紀以來，成年人的平均體溫在持續下降，不到200年間，人類體溫100多年來下降0.4℃。

有報道稱，這世界上許多最危險的病毒，像伊波拉、SARS、MERS等，蝙蝠身上都有，但牠為何不怕？（Upslash@tulane45ryan）

●蝙蝠為何不會得癌症？和體溫有關

1851年，一位名叫卡爾 · 文德利希（Carl Wunderlich）的德國內科醫生，收集了25000 名病人的腋下體溫資料，首次確定了人體正常體溫為37℃，這種說法一直延續至今。

但是，近年來，許多科學家認為人類體溫在不斷下降，37℃已經成為歷史。

有報道稱，這世界上許多最危險的病毒，像伊波拉、SARS、MERS等，蝙蝠身上都有，但牠為何不怕？很大程度上是因為他們體溫能保持較高的40℃。研究顯示，體溫每降低1℃，免疫力就會下降30%以上；體溫每升高1℃，免疫力就會提升5~6倍。因此，蝙蝠的免疫力大概比人類高幾百倍—蝙蝠百毒不侵，還不會得癌症。

專家稱，體溫是和基礎代謝率掛鈎的，體溫每上升1℃，基礎代謝會提高13%。體溫過低，可能意味着代謝不好。

專家稱，體溫是和基礎代謝率掛鈎的，體溫每上升1℃，基礎代謝會提高13%。體溫過低，可能意味着代謝不好。（Getty Image）

●體溫高血流快 白血球效率更好

人體有大約60萬億個細胞，血液的任務就是向這60萬億個細胞輸送營養和氧氣，並帶走二氧化碳等廢物。血液中的白血球具有免疫功能，白血球可以識別體內的異物，並做出相應的免疫應答。

體溫高時，血流速度快，白血球就能更加迅速地發現體內異常，把病原體扼殺在搖籃裏。反之，基礎代謝率低，體溫下降，血液流速放緩，白血球的工作效率也隨之變低。慢慢悠悠的白血球很難在第一時間發現異物，即使發現異物了，也很難迅速召集其他白血球來消滅異物，導致機體容易感染病毒和細菌，引發疾病。

此外，白血球不僅能抵禦外部病毒和細菌的攻擊，還能監測到體內的癌細胞，及時把癌變細胞殺死。

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●體溫少1℃ 免疫力降30％

報道說，即使是健康人，每天體內也會產生約5000個癌細胞。如果其中一個躲過了免疫系統的監視，倖存下來，很快就會1變2、2變4、4變8......最終演化成腫瘤。

據科學家推算，如果體溫下降1℃，免疫力降低30％，則每天免疫系統可能會漏掉近1500個癌細胞，任其瘋狂繁殖。

因此，良好的免疫系統，對外可以快速識別和清除病原體，對內可以及時監測並殺死癌細胞。但是，如果體溫降低，免疫系統反應遲鈍、消極怠工，病毒、細菌、癌細胞就有了可乘之機。

但現代人類的體溫為什麼會降低呢？專家提出了三種解釋：

1、最主要的原因——缺乏運動

科學家分析，人類體溫在170年間下降了0.4℃，近20年的下降幅度尤其大，最主要的原因是缺乏運動。50年前，人們每天都要做很多運動：農村的人要種莊稼或者放牧，即使是城市人群，也會每天手洗衣服、自己做飯、清掃房間；大家出門會優先考慮步行或自行車，閒暇時靠戶外運動打發時間。

但隨着科技的發展，人們愈來愈「懶」了，吃飯靠外賣、出門就搭車，洗衣服有洗衣機，洗碗有洗碗機，掃地有機器人，隨時可以躺在床上打遊戲。男生打籃球、女生踢毽子的校園場景一去不復返。

基礎代謝與任何外在活動無關，是一個人什麼都不幹的時候的自然消耗，而肌肉是人體內最大的發熱器官。較少的肌肉，意味着較低的體溫和較低的基礎代謝。一個肌肉含量高的人，即使什麼也不做也仍然在消耗能量。現代人運動量減少，導致肌肉含量普遍低。

基礎代謝下降，能量消耗就會減少，內臟脂肪就會增加。而內臟脂肪組織會分泌出超過20種不良激素（或者脂肪細胞因數），會引起血管炎，還會削弱胰島素的功能，從而導致癌症、高血壓、糖尿病等一系列疾病。

血球不僅能抵禦外部病毒和細菌的攻擊，還能監測到體內的癌細胞，及時把癌變細胞殺死。（Getty Image）

2、無處不在的空調 使體溫調節中樞不再敏感

專家認為，除了肌肉質量下降外，空調導致的出汗困難也是現代人體溫下降的一大原因。人們長期在冷氣房工作和生活，大腦下丘腦的體溫調節中樞失去了接收刺激的機會，久而久之，體溫調節中樞將對外界溫度不再敏感，從而導致體溫降低。

人們長期在冷氣房工作和生活，大腦下丘腦的體溫調節中樞失去了接收刺激的機會，久而久之，體溫調節中樞將對外界溫度不再敏感，從而導致體溫降低。（Unsplash@Andrew Neel）

3、生活壓力大 皮質醇過量分泌導致肌肉分解

最後是愈來愈複雜的人際關係、財務問題和家庭問題等生活壓力，也和體溫降低有關。在壓力狀態下，身體會分泌一種叫「皮質醇」的激素來維持正常的生理功能。但是，皮質醇是一種分解代謝激素，不僅會分解肌肉，還會促進脂肪儲存，優先把脂肪存儲於內臟。生活壓力導致皮質醇長期過量分泌，一邊分解肌肉，一邊儲存脂肪，基礎代謝率一降再降，體溫也就隨之降低。

為改善體溫下降，增強免疫力，應該是透過調節日常飲食、加強體育鍛煉、不濫用空調、放鬆心態緩解壓力等方式，從一點一滴的小細節中，適當提升體溫。

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