【新冠肺炎】意籲長者留家被指「離地」　專家亦批中招風險更高

意大利政府除了在意北封城對抗2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，先前還宣布全國學校從五日起停課到月中，並針對老人等高風險族群頒布「新生活守則」，敦促他們盡量待在家中或養老院。但過去幾天意大利遊樂場和公園卻出現不少老人，陪伴因為停課而無處可去的孫兒。有些長者抱怨政府希望老人不要出門，卻沒考慮到停課的小孩父母還要上班沒人照顧，小孩也不可能整天待在家裏。專家指出，這種狀況反而會升高長者染病風險。

疫情下的意大利 景點、名店、交通工具變得冷清（點圖放大瀏覽）：

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美聯社報道，意大利不少老人5日起陷入兩難，不知是要遵守政府法令乖乖待在家中或養老院，還是要陪伴因停課而無處可去的孫兒到戶外放風，而吵着要出去玩的孫兒通常會勝出。

意大利敦促長者和體弱者待在家，並限制民眾探訪養老院和照護機構，以遏止新冠肺炎疫情。然而，過去幾天意國的遊樂場和公園卻出現不少銀髮族，充當臨時保母。意國全面停課使840萬學生在本月中之前無處可去，精力充沛的小朋友也不可能整天待在家中。

意大利是繼日本之後平均年齡最高的國家，而長者尤其容易因新冠病毒發生重症。意國已有超過兩百人死於新冠肺炎，全是長者或有其他健康問題的人。

73歲退休人士貝內德蒂的孫女上騎馬課，他被孩子的爸媽請來幫忙照顧孫女。他表示：「這很矛盾！政府叫我們待在家，那我們就沒辦法幫忙子女照顧孫兒。祖父母們現在處於危險中。」

意國的祖父母們向來是孫兒的首選保母，取代了昂貴的日托中心。因為孫兒們下午2時就放學了，而父母這時都還在上班。學校緊急停課讓許多家庭難以因應。在羅馬的公園和遊樂場，帶小孩嬉戲的人多半都是銀髮族。

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