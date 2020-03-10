新冠肺炎來攪局　拉斐爾逝世500周年特展被迫中斷

除了中國，新冠肺炎開始在世界各地肆虐，意大利成為目前確診病例人數最多的歐洲國家。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）日前宣布，封鎖意大利北部倫巴第大區（Lombardia）與相鄰15個省分，包括金融中心米蘭與觀光勝地威尼斯等城市在內，嚴格管制疫區人員進出並禁止舉行任何活動，暫定隔離至4月3日，估計約有1,600萬人受到影響。

不過，2020年正逢「文藝復興三傑」之一的藝術家拉斐爾（Raffaello Sanzio da Urbino，1483－1520年）逝世500周年。意大利政府早已籌備許久，原訂將在各大博物館、美術館與藝廊舉行相關紀念特展，面對來勢洶洶的疫情，拉斐爾特展也成為受害者。

意國政府計劃，比照2019年達芬奇逝世500周年紀念的展覽規模來紀念拉斐爾。其中以拉斐爾的出生地－意大利中部馬爾凱大區（Marche）的烏爾比諾（Urbino），當地馬爾凱國家美術館（Galleria Nationale delle Marche）率先於2019年10月舉行拉斐爾特展─「拉斐爾與其烏爾比諾之友（Raffaello e Gli Amici Di Urbino）」，以拉斐爾作品與文藝復興時期烏爾比諾公國（Duchy of Urbino）的畫家作品一同呈現，展覽已於2020年1月19日結束，是唯一未受疫情影響的特展。

拉斐爾繪畫風格以人物清秀、場景優美著稱，圖為拉斐爾的自畫像。（維基百科公有領域）

雖然拉斐爾的人生只有短短37年，但卻留下許多作品，其中最為人所知的畫作，就是在梵蒂岡簽字廳的濕壁畫－《雅典學院》（Scuola di Atene）。位在米蘭大教堂對面的盎博羅削美術館（Biblioteca Pinacoteca Accademia Ambrosiana），自1610年起就收藏着《雅典學院》的大型畫稿，該館原訂3月27日展出該畫稿的修復成果，但因疫情只好被迫取消。

目前以位在羅馬的奎里納爾宮博物館（Scuderie del Qririnale）所主辦的「拉斐爾1483至1520（Raffaello 1520─1483）」規模最為龐大，可說是意大利有史以來最大的拉斐爾主題展覽，於3月5日華麗開展。展出數百件向佛羅倫薩的烏菲齊美術館、法國巴黎盧浮宮、英國國家美術館和美國國家藝術館等各大博物館的藏品，包含素描、油畫與掛毯在內的120多件拉斐爾作品。

不過由於意大利新冠肺炎疫情持續升温，讓外界不免擔心舉辦在室內的藝文活動將成為防疫漏洞。奎里納爾宮博物館先前表示，早在意大利傳出疫情前，特展就已售出超過7萬張門票。並對外界保證，館內將會以限制觀展人流來減少病毒傳播，並要求觀展民眾彼此保持1米的距離，但民眾依然憂心不已，紛紛要求展覽改期或是延期，令主辦方相當苦惱。這些從世界各大美術館出借而來的拉斐爾真迹作品，本身也有出借時間的限制，同時也包含高額的保險費用，改期或延期，勢必要再跟各大美術館反覆交涉、協商。

《雅典學院》是拉斐爾於1509年至1510年所創作的一幅濕壁畫，位在梵蒂岡的簽字廳。此作被廣泛認為是拉斐爾的代表作之一，象徵着文藝復興全盛期的精神。（維基百科公有領域）

不少意大利民眾表示，雖然不想錯過百年難得一見的藝術盛會，但不願和拉斐爾一樣發燒導致英年早逝。眾所周知，與67歲過世的達文西（Leonardo da Vinci，1452─1519年）、和以88歲高齡過世的米開朗基羅（Michelangelo，1475─1564年）不同，於1520年4月6日過世的拉斐爾，只有37歲。他的死因眾說紛紜，據文藝復興時期著名的藝術家兼藝評家喬爾喬・瓦薩里（Giorgio Vasari，1511─1574年）記載：「人緣極佳、性格友善的拉斐爾，過度沉迷女色，最後因縱慾而染病，又對醫生隱瞞病情，沒想到發了一場高燒後永別人間」，讓後世的人們多相信拉斐爾有可能是因性病而死。

但現代部分醫生推測，拉斐爾可能是因感染瘧疾或是傷寒等病過世，也有部分歷史學家認為，由於文藝復興時期的作畫顏料含有水銀與鉛等劇毒成份，拉斐爾可能因接觸過多的重金屬而致命，或是死於當時歐洲流行的「放血療法」。當時人們相信是由於血液中毒才會導致生病，所以無論是頭痛、發燒、鼠疫等各種疾病，全都以放血來治療，因此拉斐爾極有可能是放血導致細菌感染而亡。

無論真正導致拉斐爾死亡的疾病是哪一種，拉斐爾英年早逝引起的廣泛討論，在在說明了他的猝逝有多讓人震驚與不捨。不少藝術家感歎，如果拉斐爾像米開朗基羅般長壽並持續創作的話，或許將會留下更多經典的創作。而奎里納爾宮博物館於當地時間3月8日晚間在Facebook宣布，拉斐爾特展暫時中止，展覽的後續情況有待當局進一步通知。