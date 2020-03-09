【新冠肺炎】泰隔離營內部「曝光」　打地鋪＋巨型蚊帳＋僧侶唸經

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，港府徵用度假村、旅館及公屋單位作為隔離營，營內環境尚可。不過泰國的隔離營就未必如此，東北部孔敬府一處臨時隔離營，內裏設備非常簡單，床位全部只是「打地鋪」。

新冠肺炎：泰國孔敬府一所多功能禮堂被徵用為臨時隔離營，禮堂內鋪有40張床墊，並各自配有蚊帳籠罩。（泰國國家新聞局截圖）

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泰國國家新聞局（National News Bureau Of Thailand，NNT）報道，孔敬府在當地一處多功能禮堂設立臨時隔離營，隔離從高風險國家到泰國的人士。當地官員3月9日到場視察，大禮堂內鋪有40張床墊，並各自配備蚊帳籠罩。

報道指出，床位與床位之間相隔2米的安全距離，並配備個人用品。營內亦有WiFi、音響設備、電視、專用廁所及醫生駐診。營內人士每日早晚更有僧侶帶領唸經。

香港泰國旅遊局3月9日宣布，因應疫情最新發展，泰國政府將採取更嚴密的入境措施。所有由中國（包括香港和澳門）、韓國、意大利和伊朗的入境的旅客均需要填健康申報，和進行14天的隔離。

旅遊局指出，若抵泰旅客被發現有相關病徵，會即時轉介並接受更詳細檢疫測試。14天隔離的詳細安排會再作進一步更新。