可防疫的化粧品：古埃及人的萬用防曬油究竟有多神奇

新冠肺炎持續在全球蔓延，就連2020年的「三八婦女節」商機也不如以往，各大商場不見往年趁機推出婦女相關產品的折扣、促銷活動的情形。 為了生活中防疫，女性消費者在選購化粧品時，偏好帶有抗菌性質的保養護膚產品，因此許多商家也趁勢推出抗疫套餐，如彩粧組搭配酒精與口罩等刺激消費。

不過這並不是化粧品首次與抗疫等衛生觀念結合，早在古埃及，當時就發明不少出結合美容與衛生的化粧產品。

濃粧豔抹、頭戴假髮，大概是現代人對古埃及人外表的第一印象。目前已知最早使用化粧品的記載是來自埃及，在古埃及墓室眾多陪葬品中，考古學家總是能發現到各種化粧工具，比如知名的少年法老圖坦卡蒙（Tutankhamun，公元前1341－前1323年）的陪葬品裏，就有多種不同造型的白玉化粧瓶、銅鏡、化粧盒、梳子、眼膏、眼線墨、香料膏等化粧用品。搭配莎草紙與墓室壁畫，我們可以看到古埃及人熱愛化粧的程度，不管是哪種場合，居家、外出或是參加宗教儀式，他們臉上永遠有着誇張的眼影，即使已經作古，還是堅持要梳粧打扮。這是因為古埃及人特別愛美嗎？並非如此，這一切要從普照在埃及的毒辣陽光說起。

圖為少年法老圖坦卡蒙的陪葬品，雪花石膏材質的香膏瓶。（Facebook@Egypt Museum）

無論古今，在炙熱的大太陽底下工作，都是件相當累人又痛苦的事，而埃及又屬於炎熱的熱帶沙漠型氣候，不僅陽光毒辣、空氣乾燥，風沙也特別大。為了避免皮膚太過乾燥或被無所不在的陽光曬傷，古埃及人發明了最早的保濕防曬乳─油膏。

現代科學家在研究古埃及肥皂後，發現裏面有大量的脂肪酸，推測古埃及人應是從動物體內提取脂肪酸，再將其製成肥皂並用來清潔身體、保持衛生。脂肪除了拿來作肥皂，還可以拿來做防曬油。對古埃及人來說，油類與動物油脂可是首選的防曬油材料，製成後不僅可以防曬還具有保濕功能，而且只要再添加點香料，就可以提煉成乳液、香膏，幫助緩解肌肉痠痛，也能作為護膚保養品，具有多種實用用途。如此萬能的油膏，也被古埃及僱主拿來當作賞賜的報酬之一。

一件發生在公元前12世紀的罷工，起因就是萬用的油膏不夠而爆發。當時的法老拉美西斯三世（Ramesses III，公元前1186－前1155年在位）剛剛繼位，如同過去的每一位法老般，他立刻召集全埃及的畫家、石匠、雕刻家、勞工們為自己修築陵墓。但由於饑荒嚴重，法老無法如期給予工匠們應有的糧食與工資，當工匠們得知有官員扣押了一整艘船的油膏時，他們再也無法忍受在烈日下修築陵墓的苦差事，於是集體罷工。

荷魯斯的左眼被稱為「荷魯斯之眼」，圖為「荷魯斯之眼」造型的護身符項鍊。（維基百科公有領域）

古埃及男女除了會在身上塗抹油膏外，還會花點時間來上眼粧。這個眼粧造型各位一定都看過，就是從上眼皮一路畫到太陽穴的濃厚黑色眼線。這誇張的眼線並不是為了好看，而是古埃及人為了適應氣候，將黑色鉛礦、孔雀石等天然礦石磨成粉末，再和油脂混合製成的眼線墨，可用來驅逐飛蟲、抵擋陽光、阻隔細菌與保護眼睛避免受到感染。

除了實際用途，古埃及人在臉上畫下長長的眼線與濃重的眼影，也與神話故事相關。神話主要講述王權守護神荷魯斯（Horus），為父親－冥神奧西里斯（Osiris）報仇，與叔叔風暴之神賽特（Seth）爭奪神位的故事。神話有許多版本，無論是哪一種，都與荷魯斯的眼睛有關。其中一個版本是指荷魯斯與塞特在搏鬥的過程中，代表月亮的左眼被塞特奪走，後在月神孔蘇（Khonsu）的幫助下，打敗賽特拿回左眼。另個版本則是荷魯斯在與塞特的戰鬥中，不小心殺死母親─亡靈和幼童的保護神伊西斯（Isis，事後伊西斯透過神力自行復活），太陽神拉（Ra）得知後下令要重罰荷魯斯，於是塞特找到荷魯斯並挖出他的左眼。不過荷魯斯幸運得到豐饒女神哈托爾（Hathor）的治療，得以讓眼睛復原，之後荷魯斯順利擊敗塞特奪回神位。

英國大英博物館與平價彩粧ZEESEA合作，推出古埃及風格的聯名化粧品。（ZEESEA）

每個版本的結局，都是登上神位的荷魯斯把這隻失而復得的左眼獻給奧西里斯，因此荷魯斯的左眼有不一樣的象徵意義：具有分辨善惡、保護健康與幸福的力量，所以古埃及人為得到神明的護佑，才會塗着長長的眼影。另外，古埃及人相信荷魯斯的左眼還具有復活死者的神力，於是成為古埃及喪葬儀式中最常見的護身符。

雖然古埃及人生活的史前時代，缺乏現代衛生設施，但為了能夠適應尼羅河三角洲的氣候環境，古埃及人已經儘可能地運用想象力、創造力來克服，並遙遙領先同時代的人們創造出許多衛生習慣，如每天用香皂清潔身體；為不長頭蝨子，男女頭戴假髮的光頭等。也許現代人每天離不開的眼影、眼線筆或眉筆，正是受到古埃及人的啟示才有的發明呢！