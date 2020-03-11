【新冠肺炎】朝鮮官媒宣傳照竟要P圖加口罩　防疫物資或嚴重短缺

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續肆虐全球，逐漸變熱的天氣是否能成為疫情的出口，也成為許多專家討論的焦點，另外朝鮮疫情依舊確診數為0也讓人相當驚訝，雖然無人搶購口罩，但根據朝鮮公布的照片中，街上的行人卻都戴着口罩，此舉直接被美國媒體踢爆，原來都是靠修圖軟件Photoshop（PS）加上去的。

疑P圖加口罩官方宣傳照及更多疫情下的朝鮮照片（點圖放大瀏覽）：

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據《朝鮮新聞》報道，朝鮮媒體為了配合政府宣導的防疫措施，從2月中就開始發布民眾乖乖戴口罩的照片，但仔細一看，照片卻有不合理之處，口罩彷彿漂浮一般，無法服貼在人臉上，邊界也是模糊的。

原來有多張照片的口罩都是靠PS上去後，才經由機關報紙與朝鮮中央社公開發布，以達到安穩民心之效。消息一出之後，網友紛紛表示傻眼，「有這麼猛的嗎」、「這個粗糙P的比網友還爛欸」、「那P圖的先開除了」、「哇！這個厲害了」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】