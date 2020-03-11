【愛滋病痊癒者】男子移植幹細胞後治癒　成全球第二宗案例

國際權威醫學期刊《刺針》（The Lancet）3月10日報道，一名40歲倫敦愛滋病人，在接受幹細胞移植後，停止服藥30個月仍無發現病毒，宣布這名病人成為全球第二位愛滋病痊癒者。

一名男子在2003年確診感染愛滋病，並在接受幹細胞移植後，愛滋病得到「長期緩解」。（Getty）

倫敦大學學院、倫敦帝國理工學院、劍橋大學以及牛津大學的科研人員，2019年在《自然》雜誌發表報告，指一名男子在2003年確診感染愛滋病，並在2012年罹患淋巴癌。

這名「倫敦患者」在癌症化療中接受幹細胞移植。幹細胞捐贈者是一位對愛滋病毒有抵抗力的人。在接受治療後，患者的癌症及愛滋病都得到緩解。

他及後停止繼續服用抗愛滋病藥物18個月，體內都未有發現愛滋病病毒。研究人員當時認為他的愛滋病得到「長期緩解」。

研究人員再持續追縱「倫敦患者」30個月，終於將他的病情評估從「長期緩解」改為「治癒」，並在《刺針》刊文宣布。40歲患者卡斯蒂列霍（Adam Castillejo）亦決定公開身份。

卡斯蒂列霍是全球第二位愛滋病痊癒者。（Adam Castillejo Twitter）

突變基因抗愛滋

劍橋大學的首席研究員格普塔（Ravindra Gupta）指出，這幾乎可以肯定地代表愛滋病痊癒，亦證明「柏林患者」的治愈方法可以復制。

這是世界上第二宗愛滋病痊癒案例。首名痊癒者是2011年的「柏林患者」。美國男子布朗（Timothy Brown）在德國柏林接受幹細胞移植後，治療三年半後證實治癒。

兩個案例中，幹細胞捐贈者體內都有抵抗愛滋病毒的突變基因「趨化因子受體5」（CCR5）。「趨化因子受體5」能阻止愛滋病毒穿透體內細胞，但全球只有極少數人有這種基因。

布朗是首名愛滋病痊癒案例「柏林患者」，圖為他2019年3月4日在美國。（AP）

療法仍未能廣泛使用

專家指出，對於那些其他方面健康良好的愛滋病患者來說，這並非一種治療方法，因為所承受的風險太大，所以目前不能廣泛地使用。

專家希望，這可能為將來使用基因療法找到治療方法提供希望。