【新冠肺炎】疫情蔓延至意甲祖雲達斯　C朗隊友中招

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒病（COVID-19）在全球蔓延，意大利成為中國以外的重災區，當地的確診個案突破1.2萬宗，其中一名確診者是來自班霸祖雲達斯（Juventus）的國腳中堅魯加尼（Daniele Rugani）。

祖雲達斯3月11日發表聲明，魯加尼對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時並沒有出現病徵。球會正根據法例要求採取隔離措施，包括所有曾與他接觸的人。球會指11日曾舉行一課訓練，但皇牌球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，C朗）則不在意大利。路透社引述球會消息人士報道，所有球員需隔離14天，而C朗會繼續留在葡萄牙家鄉馬達拉島（Madeira）。

魯加尼現年25歲，2013年從安玻里（Empoli）加盟，並在2015年開始為球賽上陣，並7次代表意大利國家隊出賽。他在2月對布雷西亞（Brescia）及史帕爾（SPAL）的意甲聯賽出場，而3月8日對國際米蘭的榜首大戰則列為後備，當時並沒有出現任何感染徵狀。

意大利政府早前宣布暫停包括意甲以內的體育運動至最少4月3日為止，而祖雲達斯原定在下周在主場上演歐聯16強次回合賽事，但現時未知會否如期舉行。

魯加尼為祖雲達斯上陣近百場賽事。（Reuters）

魯加尼是首名確診的意甲球員，意丙比安尼斯ASD（Pianese）早前有4名球員確診。無獨有偶地，該隊在2月底曾與祖雲達斯U23比賽，後者之後全隊都要接受隔離，祖雲達斯隨後宣布各級梯隊需暫停一切訓練。

截至3月11日，意大利的確診個案由10149宗升至12462宗，死亡人數新增196人至827人喪生。另外有1045人康復。