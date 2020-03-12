【新冠肺炎】湯漢斯夫婦澳洲確診　曾到悉尼歌劇院及黃金海岸等地

奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks） 3月11日公布染病消息，他與妻子威爾遜（Rita Wilson）確診感染2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），目前人在澳洲。澳洲媒體報道，湯漢斯夫婦在確診前曾在悉尼歌劇院及黃金海岸等多個旅遊熱點出沒，身為歌手的威爾遜在澳洲期間也有舉辦演唱會。二人期間無戴口罩，湯漢斯也曾與粉絲近距離自拍。

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63歲的湯漢斯為一部講述貓王皮禮士利（Elvis Presley）生平的電影進行籌備工作，與妻子近期都在澳洲。

威爾遜舉辦演唱會

當地媒體報道，威爾遜3月5日曾在布里斯班（Brisbane）的一間酒店內有演出。網民翻查湯漢斯夫婦的社交媒體Instagram更發現，二人曾在悉尼歌劇院及黃金海岸等多個旅遊熱點出沒。

🔻湯漢斯妻子威爾遜之前在Twitter發文，提到自己3月5日在布里斯班的演出已賣出所有門票🔻

Thank you , Brisbane, Australia! SOLD OUT! I am humbled by your support. Can’t wait for this show! @EmporiumHotel pic.twitter.com/WppiMuTZEP — Rita Wilson (@RitaWilson) March 4, 2020

威爾遜的Instagram顯示，她3月7日曾到悉尼歌劇院，並坐船遊覽悉尼。事實上，威爾遜同日在歌劇院有演出，《衛報》報道，她在院內的場地「Utzon Room」表演，有約207位觀眾，包括湯漢斯。

湯漢斯Instagram則顯示，他3月7日曾到訪悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）。網民相信，二人都曾遊覽悉尼歌劇院，並坐船遊覽悉尼港。

不少粉絲都曾「野生捕獲」二人，有絲2月29日在黃金海岸與湯漢斯近距離自拍；亦有人分享近日與湯漢斯夫婦的自拍。

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