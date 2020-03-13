【新冠肺炎】國家領袖祭出各種理由不接受檢測　特朗普約翰遜挨批

2019冠狀病毒病（COVID-19）在全球多國肆虐，就連多國領袖人物也因曾與感染者接觸或同場，出現受感染危機。總統、總理作為各地的領導人，他們的健康狀況備受關注，但是偏偏有多位領袖如美國總統特朗普（Donald Trump）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）等都不願意接受病毒檢測，引來爭議。

各國政要圈子相繼傳出有新型冠狀病毒確診者，但各國的領導人是否接受病毒檢測，就成為國際上談論的話題，皆因各國做法也不一。部分地方採取嚴謹做法，例如菲律賓有內閣官員曾與確診者接觸，於是總統杜特爾特也公開表明會接受病毒檢測，又或是西班牙內閣有大臣確診感染，於是全體高官都要檢測，看看自己是否患者。

巴西總統新聞秘書Fábio Wajngarten（右一）日前與美國總統特朗普（右二）合照（instagram/fabiowajngarten）

領袖各種理由不檢測 包括「勤洗手」

不過拒絕這種做法的政治人物也大有人在，包括特朗普、約翰遜、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）等。其中特朗普曾與一名確診的巴西新聞官接觸，兩人並排站在一起合照，但白宮之後表示，兩人未算近距離接觸，特朗普無需檢測。白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）之後更表示特朗普根本不擔心，因為他「時時都用搓手液」。

在英國，由於有高官確診，同樣有多位議員要求曾與感染者同場的約翰遜檢測，但首相府的回應是約翰遜未有症狀中，且他的中招風險較低，因為他「勤洗手」，引來爭議。至於加拿大，杜魯多的妻子已經確診，但當地政府引述醫生指，由於杜魯多未有出現症狀，故此暫時不會接受測試。

杜魯多的妻子早前曾到過英國，返國後確診，目前杜魯多正接受隔離（Reuters）

不檢測引爭議

但是國家領袖地位重要，在西方國家，領袖更會向國民報告自己的健康狀況，如今不接受檢測就引來爭議，例如美國媒體Mic就刊出文章，直指73歲的特朗普年紀大，曾與感染者接觸，正是應該接受檢測的人，卻不接受測試，認為這正是向國民立下壞榜樣。

《紐約時報》引述專家稱，不檢測的背後風險高，流行病學家奧斯特霍姆（Michael Osterholm）稱「任何公眾人物包括總統都應該明白，他不可能公開地不斷與人接觸，然後不受感染。」