【新冠肺炎】日本拍賣網驚現1萬円釘書釘　原來「掛羊頭賣口罩」

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新冠肺炎（COVID-19）在全球多國肆虐，日本政府為防堵不效業者趁機囤貨口罩，導致民眾搶購風氣盛行，近日決議修改「國民生活穩定緊急措施法」，規定無論販賣次數、價格，只要違反法令，將面臨1年以下有期徒刑或100萬日圓以下罰金。不過，在政府祭出手段後，仍有業者想出奇招，在網路上以販賣1萬日圓的釘書釘為幌子，實為進行口罩交易，令網友看傻眼。

奇招掩人耳目　業者被揭「掛羊頭賣口罩」（點圖放大瀏覽）：

根據《ITmedia news》報道，日本政府在10日時批准「國民生活穩定緊急措施法」的修改，禁止業者轉售囤積口罩，而該法令將於本月15日開始執行，不過有業者卻突發奇想，在網路上販售1萬日圓的釘書釘，而該筆商品雖名為釘書釘，實際上卻是在販賣口罩。

事實上，日本市面上10個釘書釘售價只需花費600日圓，而業者販售的釘書釘價格明顯不合理，另外有顧客在網上的留言區寫道：「可以幫我嗎？老人家中存放的口罩可能用完了，我現在需要它。」而賣家也回覆：「我的庫存很多，我想提高最低（購買）數量。」而在賣家的交易紀錄中也顯示雖然口罩的價格昂貴，但他已售出2000多個口罩，賺取大約25萬日圓。

而對於日本業者販賣口罩的奇招，有台灣網友則在「批踢踢八卦板」表示「台灣真的會給你釘書釘」、「台灣人這樣掛上去賣會被檢舉吧，露天有規定的，不能賣跟照片不符合的商品」、「誰檢舉，沒買的人沒證據，買的人就是缺口罩買到很開心」、「之前台灣電子煙油也是用代號在拍賣賣啊」、「日本人怎麼這麼可怕阿」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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