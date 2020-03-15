日本海上自衛官秘撈牛郎10年遭革職　自稱能以「特技」提供性服務

日本一名海上自衛隊佐官因從事賣淫活動並向嫖客洩漏自衛隊情報遭免職。經調查發現該佐官以副業形式從事賣淫工作超過10年，賺取額外收入超過1200萬日圓（約85萬港元）。

一名自衛隊官員因從事賣淫工作被免職。照片與當事人無關。（Getty）

日本《週刊文春》揭露，現年55歲、本名森田哲哉的佐官，以妻子的名義經營女性向風俗生意。森田在網上以「煌悠」的偽名作招來，為女性提供上門性服務。

森田自防衛大學畢業後，便加入海上自衛隊，先後曾任護衛艦、補給艦艦長，甚至曾赴非洲執勤。森田經營的風俗店沒有店舖，店員僅他一人，他在自我介紹中稱擁有「特技」，可滿足女性需求。

森田不會刻意隱瞞自己是自衛隊員，甚至會把在基地和艦艇的照片傳給顧客，但多年被認為只是宣傳技倆，無特別引起懷疑。

日本放送協會（NHK）報道，森田自稱是因經濟原因才操副業，他亦承認曾向顧客透露自衛隊的工作內容，包括艦艇前往何處，練習時間等。

根據自衛隊法第62條，自衛隊員禁止私下操副業，同時根據第59條嚴禁向他人洩漏執勤內容。森田因違反以上守則遭免職，沒收所有退休金。

防衛大臣河野太郎在記者會上表示，森田的行為情況嚴重，需予以免職處分，並為如此事件對自衛隊與國民致歉。