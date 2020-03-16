【新冠肺炎】社會疏離是防疫關鍵？　美專家稱不能拋棄弱勢社群

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續在全球不同國家及地區蔓延，近日愈來愈多地方實行「封關」、「封省」及「封城」等措施之餘，亦有歐洲國家包括英國及西班牙等都在討論「社會疏離」（Social distancing）。它成為躍登報章或網絡的熱門關鍵字。究竟甚麼是「社會疏離」，這又是否代表需要足不出戶兼「斷六親」？

何謂「社會疏離」？

「社會疏離」即避免與他人近距離接觸，理論上就是人與人相隔至少2米。根據這項原則，無論是體育賽事等大型公眾集會，或是私人的小型聚會都要避免。

「社會疏離」目的

此舉目的在於使病毒更難傳播，在避免自己染病同時，避免將病毒傳染給別人。有效的「社會疏離」能幫助一個城市或一個地區減少疫情，為社區騰出時間，減少醫療系統負荷。

新冠肺炎：「社會疏離」能助一個城市或一個地區減少疫情，為社區騰出時間，減少醫療系統負荷。圖為3月15日也門一家醫院的隔離病床。（AP）

「社會疏離」的風險

紐約大學社會學教授克利嫩伯格（Eric Klinenberg）指出，「社會疏離」同時是一種殘忍而成本高昂的公共衛生策略。

他指出，關閉共享空間及機構，意味小孩無人照顧，有家庭亦會失去收入及社會支援。他又認為，這項不足以保障長者、病人及無家可歸者等，強調他們需要額外的照護與關注，而非社會對其置之不理。

新冠肺炎：「社會疏離」的真締在於減少不必要出門，並保持身體距離。圖為3月15日紐約時報廣場的遊客。（AP）

「社會疏離」不等於「社交分離」

事實上，日常生活中根本無可能做到百分百「社會疏離」，「社會疏離」亦不等於要隔離或「社交分離」。

「社會疏離」的真締在於減少不必要的出門，保持「身體上的距離」比保持「社會上的距離」更為重要。克萊能伯格指出，大家在疫情下更要團結社會，守望相助。