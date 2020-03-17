【新冠肺炎】文藝復興前的黑夜　疫情曾帶來的危機與轉機

自2020年3月起，新冠肺炎（COVID-19）迅速在歐洲蔓延。儘管歐洲各國於1月時就針對中國採取多項預防措施，但便利的交通與防疫漏洞還是讓許多歐盟國家紛紛「中招」。歐洲各國當下疫情迅速發酵的情況，讓人不禁聯想起曾流行於14世紀歐洲大陸的黑死病。造成約有60%歐洲人因此死亡，使歐洲經濟越發蕭條、各行各業陷入停擺與癱瘓。不過以長期來看，黑死病打破了社會階層流動僵化，促進土地分配、藝術與文化的發展。

病毒、細菌不分貧富貴賤，人人都有機會被傳染到。但由於窮人能夠獲得的醫療資源有限，導致傳染病流行時，貧民成為最主要的受害者，據19世紀歷史學家索羅爾德・羅傑斯（Thorold Rogers，1823－1890年）對於黑死病下的歐洲社會研究記載：「眾所周知，至少在英格蘭，黑死病放過了富人，奪走了窮人的生命。這並不令人奇怪。窮人住在密不透風、骯髒污穢的棚屋裏，空間狹小，沒有窗戶，採光靠點燈；喝湯為生，穿麻布衣服……因為生活艱苦，不注意清潔衛生……各種疾病在窮人之間非常流行」，可以看到貧民在來勢洶洶的傳染病面前，毫無招架之力。

但那些在黑死病中倖存下來的老百姓們，日子也並不好過。當時歐洲社會人口結構發生改變，20歲至59歲的勞動人口只佔41%，他們不僅必須承擔龐大的社會責任，且要做的苦差事變更多了。由於各地都嚴重缺乏勞動力，不夠人手來收割莊稼、耕種土地、放牧牛群，但是老百姓的收入並未因為勞動變多而增加。這是因為上層社會的貴族為了維護自身的政治、經濟地位，因而透過法律加強對農奴的控制，讓社會矛盾更加尖鋭。

日前意大利宣布全境封鎖，不少意大利民眾在自家陽台唱歌提振士氣。（Reuters）

比如英格蘭國王愛德華三世（Edward III，1312－1377年）於1349年和1351年頒佈《勞工條例》（Rdinance of Labourers 1349、1351），反而種下日後農民起義的種子。該法要求所有60歲以下的人民必須工作、且禁止擅自離開工作崗位、並規定工資不得調漲；沒有工作的人將被處以嚴厲的刑罰。當時的英國史家亨利・奈頓（Henry Knighton）寫道：「國王諭令諸郡，收割工人及其他工人不能索要高於以往的工資，否則依律論處。但工人們春風得意，鬥志旺盛，對國王的諭令不聞不問。如果有人想僱勞工，則不得不按照勞工的要求付報酬」，當時的公文也記載：「各行各業的勞工都非常缺乏，全英格蘭有三分之依以上的土地無人耕種。勞工及熟練工人非常難以控制，即便是國王、法律、法官、執法者也無法懲罰他們」。

黑死病導致勞動力嚴重缺乏，改變了原先對領主有利的情況，農奴不願再爭相出高價來承租土地，而是反過來向領主提出自己的要求，如減少地租、提高工資。儘管農民的要求遭到領主否決，並透過制定相關法規來控制工資上漲，甚至儘可能地立法維持原先的農奴制度，但終究抵擋不了這波浪潮。無數的農奴們為此激烈的反抗，除了罷工外，更有捨棄原有的家園，移居至城鎮成為「自由人」，讓過去中世紀盛行的農奴制度因黑死病，加快其瓦解速度使其無法再繼續維持。

圖為黑死病大流行時歐洲盛行的「死亡之舞」繪畫，象徵死亡的骷髏活蹦亂跳地將人們帶往死亡。（維基百科公有領域）

除了造成社會階層與土地分配的改變外，在這場令人感到相當絕望的疫情面前，人們的宗教信仰開始走向兩極：一邊是害怕被感染而有了更虔誠的信仰，為此建造許多教堂，如始建於黑死病大流行的米蘭大教堂（建於1386年），或是因黑死病而停工的意大利錫耶納大教堂（Siena Cathedral ）。另一邊則是不再信任過去宗教領袖，且對宗教信念產生動搖，為此提供日後思想解放的契機。高死亡率不僅帶來勞動力缺乏，也帶走無數學者與知識階層的人數，讓這段期間的藝術文化表現，多圍繞在「死亡」上，像是能夠看到死神混雜在生者之間，出沒在各種日常生活的場景中。

經過了數百年時間，歐洲才從黑死病疫情中逐漸恢復元氣，並付出龐大的代價。但也讓歐洲有了不同以往的面貌，如城市經濟興起、人文主義的復興等，並埋下宗教改革、思想脱離神學的種子。每當一次大規模的傳染病出現時，雖然是危機，卻也有可能是未來的轉機。