【新冠肺炎】「中國式封城」可以在歐洲仿傚實行嗎？

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球蔓延，歐洲各國的感染數字正在快速上升，但中國的新增確診數字正下降。而事實不只中國，在亞洲包括韓國及新加坡等的國家，疫情似乎已過高峰，中國實踐的封城措施亦得到世界衛生組織肯定，但「中國式封城」可以在歐洲實行嗎？

意大利實施封城後，熙來攘往的納沃納廣場只有一人在踱步（Reuters）

繼意大利後，西班牙及法國均宣布封城，以阻止疫情進一步散播。而封城這個措施，最早是由中國實施。儘管封城初期國際輿論均對成效抱懷疑態度，但目前觀看中國疫情數字，確診人數已大幅減少，封城似乎頗有成效。

隨着中國的封城措施得到世衛肯定，國際輿論在近日紛紛討論，中國的封城是否有值得學習參考的地方。而在疫情重災區的意大利等歐洲國家，決定仿傚中國，實施全境封鎖。

與中國封城的程度不同

然而意大利等歐洲國家的封城措施與中國並不一樣，意大利雖然禁止國民在無合適理由下離開城市，但人民還是可以上班或上街（雖然大部分商店已關門），法國亦容許人民外出跑步做運動。

這與中國強制要求人民留家，停止一切工作及外出有相當分別。在國內封鎖區域，居民不可以離開自己居住的屋村範圍，防疫人員及義工會每天為居民量度體温，送上食物。

中國的強制封鎖被質疑過分極端，長時間閉關亦令部分人出現心理負擔。而更重要的，中國式封城在其他國家難以完全執行。中國權威主義式的從上而下命令讓措施得以順利推行，大多數國民亦相信為對抗疫情，可以自我犧牲迎合政府。如中國可以要求強制國民在家過新年，但歐美不一定能強制要求國民在家過聖誕。

中國式封城不一定能完全仿傚

同時，歐美政府亦未有如同中國及其他亞洲國家，使用監控確保隔離者留在指定地方隔離。如韓國會要求所有隔離人士安裝指定程式，利用GPS定位確保隔離人士不會隨便外出；新加坡亦有類似措施。

有專家指出，封城無法令疫情消失，最多只能減慢疫情擴散速度，更有效的測試和隔離才是最重要。意大利等國家能否封城成功，還要看考量其執行程度，不如嚴不嚴格等因素。香港城市大學傳染病及公共衛生學系主任陳聲表示，人民和政府必須合作，封城才有效，否則封城只會導致更多問題。