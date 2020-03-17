【新冠肺炎】感染機會與血型有關？　研究：A型血風險較高

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情全球肆虐，有關病毒的研究也陸續發表。有中國醫學人員發表的最新研究指，A型血的人相對容易受感染，O型血的人則風險較低。 研究人員也指出，此只屬初步研究，尚待進一步考證。

來自武漢、北京、上海及深圳的研究人員，3月11日在網站medRxiv發表一項有關血型與新型病毒感染的研究報告。研究對比2173名感染者與3694名非感染者的數據。

最易受感染：A型血

專家檢查來自武漢與深圳的2173名確診患者的血型，並對照健康人群，結果指A型血受感染的風險最高，並且往往會出現更嚴重的症狀。

研究指，在3694名來自武漢的健康人群中，A型、B型、AB型和O型的分佈比例分別為32.16%，24.90%，9.10%和33.84%，而來自武漢市金銀潭醫院的1775名確診患者中，這一比例則分別為37.75%，26.42%，10.03%和25.80%。研究人員稱，對比健康人群的比例，A型和O型的確診者比例分別有明顯升高和降低的跡象。

研究又稱，在其他來自武漢大學人民醫院（113名）和深圳市第三人民醫院（285名）的確診者中，也有顯示出類似的血型分佈比例。

領導研究的武漢大學中南醫院院長王興煥指出，A型血的人可能需要特別加強自身保護，以減少感染機會，而A型血的患者亦可能需要接受更多監察及治療。

新冠肺炎：中國醫學專家初步研究發現，A型血受感染的風險最高，O型血就最低。圖為美國一所大學醫院對患者進行檢查。（AP）

最不易感染：O型血

報告同時指出，O型血的人受感染風險明顯較低。研究人員解釋，這項研究仍在初步階段，但敦促政府和醫療機構，在檢查及管理患者時引入血型檢查，並考慮血型差異，以幫助評估患者風險。

有專家認為，這個研究僅反映血型與病毒感染的現象，但無法就此作出明確解釋。