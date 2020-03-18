【新冠肺炎】各地推紓民困措施　大阪將向學童提供免費午餐

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情波及全球，多國政府推出惠民措施助民眾渡過難關，除了「派錢」以外，還有貸款擔保及凍結基本食品價格等政策，日本更有城市向學童提供免費午餐，以減輕家長負擔。

新冠肺炎：多國政府推出惠民措施助民眾渡過難關，除了「派錢」以外，還有貸款擔保及凍結基本食品價格等政策。（AP）

日本擬派錢

當地媒體報道，首相安倍晉三3月17日與自民黨政調會長岸田文雄商議經濟對策，預計4月會制訂疫情經濟措施。

政府正研究每人派發1.2萬日圓以上現金，但未知是全民派錢，還是僅派予育兒家庭及低收入人士。當地亦有聲音建議政府派派發消費券振興經濟。

大阪將向學童提供免費午餐

大阪市政府3月18日決定，會在4月起向所有公立中小學學生，免費提供學校午餐，以減輕家庭經濟負擔。計劃將覆蓋16.5萬名已停課的學生，估計將為他們父母或監護人節省至少5萬日圓。

新冠肺炎：日本政府正研究每人派發1.2萬以上日圓現金，圖為當地街頭，人們紛紛戴上口罩。（AP）

美國擬兩周內派錢

美國總統特朗普（Donald Trump）3月17日表示，為應對疫情而造成的經濟下滑，計劃向部份國民派發1000美元（約7764港元），但百萬富翁將不會受惠。

財長姆努欽（Steven Mnuchin）表示，特朗普希望在未來兩周向國民寄出支票，透過經濟補助協助抗擊疫情；惟他未有交代實際金額，僅透露「金額很大」。

新冠肺炎：特朗普為應對疫情而造成的經濟下滑，計劃向部份國民派發1000美元。圖為紐約時報廣場的旅客。（AP）

菲律賓凍結食品用品價格

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）3月17日宣布全國進入災難狀態（state of calamity），時間長達6個月。

政府亦宣布凍結所有基本食品及用品價格，以打擊囤積及炒賣。當局要求各政府機構及地方政府全面合作，調動必要資源應對疫情威脅。

新冠肺炎：菲律賓政府宣布凍結所有基本食品及用品價格，圖為當地民眾購物。（AP）

歐洲多國推經濟援助

英國政府3月17日宣布推出總值3300億鎊的經濟援助方案抗疫。財相辛偉誠（Rishi Sunak）稱，任何企業都可以獲得政府擔保的借貸，小型企業可獲得最多2.5萬英鎊資助；有供款困難的人免除房屋抵押供款3個月；衛生局可以獲得任何需要的資源。

法國就在16日頒布抗疫措施，提供千億元的貸款，小型企業免租和水電費，有必要的話甚至會將行業國有化。

德國動用最少5000億歐元提供貸款擔保。西班牙3月17日公布2000億歐元的救市方案，承諾提供資金避免企業倒閉。