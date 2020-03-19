英國留學生：無人關心「群體防疫」　戴不戴口罩才是大問題

實施兩個多月嚴格的防疫手段之後，中國本土疫情基本得到控制，已經有省份初高中年度畢業班開始返校上課。3月17日，境外引入病例除外，中國內地已無本土新增感染病例，全國各地派往湖北的醫療支援隊伍也已陸續撤離。但全球的疫情仍在爆發階段，歐洲成為了新的風暴眼，不少海外華人都開始考慮回國避難。

海外疫情助推了歸國需求，機票價格水漲船高，但這並不是中國留學生決定是否回國的唯一考慮因素。Hong（化名）就讀於英國利茲大學，他告訴01記者，身邊已經有很多同學訂好回國機票，但他自己暫時不考慮回國。

截止發稿，英國目前報告的累計新冠肺炎感染人數已達2,626例，但這一數據似乎也不能說明什麼，因為英國首席科學家瓦倫斯（Partrick Vallance）曾警示稱，由於政府診斷能力有限，還有大量數據未被納入統計，真實數據可能十倍於現狀。

也是在與瓦倫斯共同參加的發佈會上，英國首相鮑里斯（Boris Johnson）向公眾提出「群體免疫」，迅速引爆國際輿論，不少觀察者提出批評稱「這是對人類一方的背叛，實質上是一種投敵行為」。輿論壓力包裹之下，英國衛生與社會保障大臣夏國賢（Matt Hancock）發文將該策略重新描繪為「科學概念」，與英國實際策略和目標切割。

中國本土已無新增病例，均為境外輸入。機場目前是中國國內防疫的重點，圖為3月19日，上海浦東國際機場，工作人員核實入境人員信息。（新華社）

無論政府採用何種語言包裝其採取的防疫策略，身處其中的公民或是包括留學生群體在內的「異鄉人」都未感受到足夠的安全感，不僅如此，「群體免疫」的風聲又加劇了恐慌蔓延。Hong告訴記者，當地的生活秩序目前基本保持正常，但也有部分商店出現了衛生紙以及罐頭食品供應短缺的現象。

英國的華人群體與當地民眾防疫理念的不同，也帶來了不少麻煩。「這邊政府不鼓勵戴口罩，他們告訴我們，只有生病了才需要戴，這就導致主動戴口罩的華人群體被歧視的情況時有發生，但我認為政府不鼓勵戴口罩，一個很重要的原因是這邊無法保證充足的口罩供應。」Hong身邊就有同學因佩戴口罩而被當地極端人士辱罵甚至襲擊。在他看來，戴口罩不是重點，只是在西方輿論環境下，很多不明真相的群眾把對疫情的怒火轉移到了華人身上，甚至有人認為，是華人將病毒帶到了他們身邊。

讓人不免唏噓的是，當地留學生組織建議，可以在口罩外面套一層波卡罩袍，即穆斯林女士的頭巾，由於只漏出眼部，可以很好的隱藏口罩，有人嘗試之後表示走在大街上基本也不會遭遇異樣眼光。

當地時間3月16日晚間，英國政府宣布最新抗疫措施，要求民眾在公共場合保持社交距離，但不尋求關閉教育環境。Hong所在的利茲大學也儘可能將全部課程轉為線上，學生可返回家中繼續在線學習，另外學院也特別提醒，除非學生打算退學或休學，否則無需知會大學其本人是否離開校園，此舉也是為了支持選擇回國的留學生。

約翰遜政府上周拋出「群體免疫」說法，引發國內外輿論的軒然大波。（AP）

「我認為人們可能對於群體免疫有些過度恐慌了，我相信英國政府會根據實際情況調整政策。英國現在有很多專業人士上書政府，民間也提交了請願書，政府應該會傾聽這些意見的。另外，英國的中國留學生大概有一二十萬，如果全部回國的話，可想而知會給國內造成多大的壓力，流動過程中也有很大的感染風險。」Hong告訴記者，近期他不打算回國，不想兩邊添亂。3月18日，北京市疾控中心也提醒中國境外留學生，如非十分必需，應暫停回國事宜。

疫情爆發以來，中國網絡便流行着這樣一句調侃：「中國上半場，全球下半場，海外華人打全場。」這或許也可以大致說明海外華人，尤其是留學生目前的尷尬處境。據瞭解，美國喬治華盛頓大學近日發表公告，宣布全校停課，此外，學校要求所有學生離校返家。該校校友告訴記者，這意味着本科生基本都需要回家，對於沒有校外住處的國際學生而言，或許只剩下回國一條路可走。

連日來，中國報告的新增感染病例中，輸入性病例數都高於本土新增，而輸入病例中也有留學生歸國之後的確診病例。再加上，「長期定居在麻省的黎女士一家隱瞞病情回國」一事受到內地網絡熱傳，以及澳洲華裔歸國之後不配合隔離14天的要求，堅持外出跑步等負面新聞，亦引起國內民眾強烈牴觸情緒，這些由少數案例點燃的怒火，一度燒到整個歸國群體。「家鄉建設你不在，千里投毒你最快」等論調也廣泛流傳，這原本是內地農村的防疫標語，只不過現在的對象卻變成了海外歸國人員。

不應該忘記，中國疫情嚴重時期，海外華人發動強大的掃貨技能，幾乎把全球的口罩等抗疫所需物資投向國內，Hong告訴記者，當初他也給國內寄了300個N95口罩，身邊許多同學都做了同樣的事，還組織起來給武漢捐款。誠然，黎某之流證明了什麼是精緻的利己主義者，但這絕對不能代表歸國人員的全貌。

對於歸國人員，國內應該多一份理解，不要讓中國成為他們回不了的故鄉，更不應將之標籤化為「千里投毒」。