《李屍朝鮮》劇中的真歷史：喪屍亦無法撼動的森嚴社會階級

許多人引頸期盼的韓劇《李屍朝鮮》終於回來了！繼2019年第一季創下《豆瓣》網站評分8.6的佳績後，第二季於2020年3月13日在Netfix平台上開播時，依舊掀起了熱烈的討論，截至3月18日止，第二季在豆瓣上評分亦有8.4的不俗表現。

眾所皆知，《李屍朝鮮》雖是部歷史架空劇，但時代卻設定在朝鮮王朝（1392─1897年）時期，當時正值中國的明清之際，官制、地名的命名方式與中國也非常相似，證明中朝兩國一衣帶水的歷史淵源。

《李屍朝鮮》的劇情圍繞在朝鮮王室與外戚海源趙氏（虛構）的權力鬥爭，正巧莫名的疫情開始爆發，國內人心惶惶。其中世子李蒼（朱智勛飾演）積極追查父王臥病於康寧殿不準任何人探視的真相，惹惱了國丈、領議政趙學洙（柳承龍飾演），此時中殿娘娘趙氏（金慧埈飾演）懷有身孕，若趙氏產下嫡子，庶出的李蒼將無法繼承王位，為此雙方有着激烈的交鋒。

頒佈於1373年、修訂於1395年的《皇明祖訓》，為明太祖朱元璋主持編纂訓誡子孫的書籍。書中清楚寫着，將朝鮮列為15個「不征之國」之一。（維基百科公開領域）

明朝與高麗朝鮮王朝的封貢關係

雖然遠在遼東半島以東，但近代朝鮮與明朝的關係十分緊密。元代時，儘管高麗王朝（918─1392年）接受元朝封號、奉元朝正朔，但在明太祖朱元璋（1328─1398年）登基稱帝后，高麗隨即停用元朝至正年號、奉明正朔，並遣使入明請封。明洪武二十五年（1392），李成桂（1335─1408年）推翻高麗王朝自立為王，在該年內就三度遣使明朝，並將「朝鮮」（箕子所建古國名）、「和寧」（李成桂誕生地）作為備選國名，上表請求明朝正式冊封為王，且進獻馬匹9,800餘匹。朱元璋除了回賜紵絲棉布等近2萬匹，並決定：「東夷之號，惟朝鮮之稱美，且其來遠，可以本其名而祖之。體天牧民，永昌後嗣。」從此，在朝鮮半島的李朝正式定名為朝鮮，一直使用505年後才改為「大韓帝國」才結束。

據統計，朱元璋在位31年，期間允許高麗、朝鮮正式對明朝的朝貢60次，每年平均2次。僅在洪武五年二月至十月（1372年3月初至11月底），高麗就向明朝朝貢5次。由於當時朝貢貿易採取「厚往薄來」原則，明朝給予高麗、朝鮮的賞賜，往往超過貢物本身的價值，對明廷來說也形成不小的經濟負擔，所以朱元璋只好規定朝鮮只能三年一貢或兩年一貢。然而，兩年後朝鮮上表稱希望每年都能入貢。到了永樂帝朝（1402─1424年），朝鮮年均入貢4次；洪熙、宣德年間（1425─1435年），年均高達6次之多，堪稱是藩屬中最積極的朝貢國，可見中央王朝對朝鮮的優待。為回報朝鮮殷勤的朝貢，朱元璋在編纂《皇明祖訓》時，還將朝鮮列入「不徵之國」中。

朝鮮王朝的典章制度

既然朝鮮王朝的開國者太祖李成桂都要接受明朝冊封，後世自然延續這個傳統，並嚴格按照明代典章制度執行。朝鮮國王秩比郡王、受賜五爪龍服，但使用的卻是明代親王等級的九章紅色或藍色冕服，與明朝皇帝身着明黃色十二章袞服還是有一定差距。在半島上唯我獨尊的朝鮮國王，自稱只能是「孤」或「寡人」，不能自稱「朕」，大臣只能稱為「大王」、「殿下」，不能稱「皇上」或「陛下」，否則就是僭越。

同時，國王的正妃自然也不能稱「皇后」或「中宮」，只能尊稱王妃或「中殿娘娘」，並且是在死後追封為「王后」。《李屍朝鮮》劇中作為國王之子的李蒼，也就只能是「世子邸下」（非王位第一繼承人），所以不是「太子殿下」。

由於朝鮮王朝積極學習中國王朝的官制，於是設置了仿元代中書令的宰相─都評議使司，不過開國功臣的權力、財力過度膨脹，國家大政也過度集中在都評議使司手中。

為了分權，李成桂把軍權劃分給新成立的義興三軍府，將政權與軍權分離，後又將都評議使司改為議政府，下設領議政（領相）、左議政（左相）、右議政（右相）等職，劇中位極人臣、被稱為「領相」的趙學洙，擔任的官職就是領議政；第二季劇末趙凡八（全錫浩飾演）出任的左相，也就是左議政一職。此外，堂上官中的正一品、從一品和正二品，都被尊稱為「大監」，從二品與正三品則稱為「令監」。

繪於1760年，現藏於韓國陸軍士官學校博物館所蔵的《東萊府殉節圖》，該圖描繪1592年日軍將領小西行長圍攻東萊府（今釜山廣域市東萊區）的場景。（維基百科公開領域）

階級森嚴的朝鮮王朝

在第一季劇中，在東萊城遭喪屍咬死的不僅有平民，也有貴族。朝鮮王朝時期，宗室之外的臣民分為良民和賤民。良民又稱「四民」，分為：兩班、中人、常民與白丁。其中又以「兩班」階級最高，也只有兩班子弟才有資格參加科舉，成為正三品以上級別的官員。直到今天，「兩班」的後裔依舊多為韓國精英人士。

良民以下則為賤民（包括奴婢、娼妓，賤妾所生子女及其後代），階級涇渭分明。所以當東萊都護府府使趙凡八下令，將城中所以成為喪屍的屍體全部梟首或焚燬，以防止「屍變」時，有位老婦出面阻止，其身份為前任兵馬節度使（品秩為從二品的高級官員）之母，作為一方大員的趙凡八也不敢說不。

趙凡八身邊官吏也稱「貴族們就算犯了殺人的重罪，若無王室許可，也無法將他們定罪」，又擔心將屍首集體焚燒，恐會遭來豪門貴族的強烈抗議，因此建議「將賤民屍體直接燒掉，士大夫的屍體依照禮法舉辦喪禮後再下葬」，由此反映即使喪屍來襲，階級觀念也牢不可破。

港台譯片名引起爭議

值得一提的是，《李屍朝鮮》從第一季起在香港、台灣、新加坡便被譯為《李屍朝鮮》（韓語原名：킹덤，英語譯名：Kingdom，大陸譯名：王國）。這個看似貼切的中文劇名，其實對韓國人來說卻有着深沉的歷史傷痛。

原來，「李氏朝鮮」是朝鮮半島日據時期（又稱日帝強佔期，일제강점기，1910─1945年），朝鮮總督府對該朝代的蔑稱，待有非常強烈的殖民色彩，因此如今韓國學界多以「朝鮮王朝」為共識。

因此，當《李屍朝鮮》劇名傳到韓國人耳中，不僅勾起國民那段不堪的傷心往事，更認為以「屍」字指稱其歷史上的某個王朝，非常不合適。為此Netflix發表聲明：「感謝各方對於原創韓劇《李屍朝鮮》中文片名的相關意見與賜教，我們已充分了解並將會盡快做出修改，並儘速再發布通知公告。」

將以古代歷史為題材的漫畫作品改編為電視劇上映取得收視佳績，《李屍朝鮮》可謂是IP劇的典範之一，但任何諧音創意還是必須力基於尊重之上，否則引起諸多不必要的誤解或誤會，也就偏離了製作團隊的一番美意。