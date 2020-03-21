【新冠肺炎】英婦拍片籲防疫　染疫痛感如「肺中有玻璃」

英國一名女子3月15日確診2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）後，翌日在倫敦一間醫院的深切治療部拍攝影片，提醒同事在染疫一事不要心存僥倖。當時戴着氣道插管的她還形容患病的感覺「就像是你的肺裏有玻璃」那麼痛。

現年39歲的蘭斯頓（Tara Jane Langston）是一名熱愛健身的媽媽。她曾與丈夫及兩個女兒前往波蘭旅遊。她在回到英國後在3月9日感到不舒服，於是報警送院。

醫生先把她的病診斷為胸腔感染，向她處方抗生素，然後讓她回家。她之後情況變差，再度報警入院。她在15日確被診患上新冠肺炎。她進入深切治療部拍攝一個影片，並在WhatsApp傳給同事。這則影片被其中一名「觀眾」轉發出去，之後有成千上萬的人看過它。

她在片中看來難以呼吸。她說醫護人員本來打算將她麻醉，因為她幾乎一整周都需要插管，而且覺得身體支離破碎。她說：「幸好我一直清醒，但需要6公升氧氣。現在我的情況在改善，我只需1公升。」

蘭斯頓指，呼吸時的痛楚「就像是有玻璃在你的肺裏面」。她還說：「這（種感覺）很難解釋，但每次呼吸都是一場戰爭。」

她在影片中表示：「如任何人還在心存僥倖，就看看我吧。我現於深切治療部。我沒了這個（呼吸機）就不能呼吸……我有（身上有）一個套管、另一個套管以及一個導管。」

「如果任何人還在抽煙，把香煙放下來，因為我現在告訴你，你需要你的肺，請你們不要冒任何險，我是認真的，因為如果它（有情）變得很糟糕，你最終也會來到這裏。」