疫情下的美國階級戰爭：窮人對富人不滿爆發　斥帶來病毒又搶物資

新型肺炎疫情在全球蔓延，歐美成為新重災區，在美國嚴峻疫情的背後，卻還有一場「階級戰爭」正在上演 ── 窮人對富人的怨氣大爆發。 在紐約長島（Long Island）上的漢普頓區（Hamptons），勞工階層控訴曼哈頓（Manhattan）富人湧到當地「避難」卻帶來病毒，又掃光當地超市的物資，居民斥富人「自私又毫無尊重」。在疫情之下，當地的階級矛盾也同一時間引爆。

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美國全國確診個案在3月20日已迫近2萬宗，紐約州加緊執行對疑似個案的病毒檢測後，確診數字節節上升，現時超過8000宗，53人病逝，紐約州已列為重大災區，還面對醫院病床不足的問題。

《紐約郵報》專欄作家卡拉漢（Maureen Callahan）3月19日刊出文章，講述在紐約的度假勝地漢普頓區還正上演一場「階級戰爭」（class warfare），就是窮人對富人的不滿爆發。

矛盾一：居民斥富人「帶來病毒」

當地主要出現兩類矛盾，其一是紐約個案不斷上升後，不少本來居住在曼哈頓的富人開始湧去長島漢普頓區躲避疫情，然後居民之間再流傳「富人帶來病毒」的故事，令居民愈加憤怒。

🔻紐約長島上的漢普頓區（Hamptons）位置🔻

有居民引述自己的護士朋友稱，有一個曼哈頓富婆已經確診感染新型冠狀病毒，直接打電話去長島上的一間小醫院表明自己要接受治療，並且已經在前往醫院的路途上，醫院叫她應該留在曼哈頓，但富婆沒有理會，自行闖到醫院求醫。當地更有人流傳，有另一染疫富人還坐私人飛機開到東漢普頓區。

居民對此不滿，批評富人根本不遵守規則，還佔用當地緊絀的醫療資源，更有人激動稱：

我們已經在長島的末端，然後這波人還帶一堆狗屎來...... 我們應該乾脆把大橋都炸掉算了，不要讓他們進來。 漢普頓區居民

矛盾二：富人搶購食物

居民的另一類不滿還包括部分外來的富人湧入後大肆搶購食物，居民拉加雷納（Jason LaGarenne）稱，他看到有一個人從商店走出來，買滿兩架手推車的商品，包括一架手推車裝滿蘿蔔，另一架裝滿食水與肥皂，他稱「這是我看到驚人的自私行為。」

當地正面臨市場上售賣食品不足的問題，有勞工階層認為正是富人帶來的禍害，「現在鎮上想買一棵菜都難」，他稱「就是這些精英主義者認為他們不需要守規矩。」

另有居民擔心老人受害，說到：