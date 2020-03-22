【新冠肺炎】無法夜蒲狂歡　紐約市衞生局：你是你最安全的性伴侶

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情下人人自危，各地衛生當局都建議民眾減少社交聚會，盡量減少與他人接觸。夜蒲消遣顯然是不可取，不少人可能會問：「性行為呢？」美國疫情重災區紐約市的衛生部門，日前就提供相關建議，指民眾應「將事情掌握在自己手中」。

紐約市健康與精神衞生局（NYC Health）3月21日發布備忘錄，提醒民眾病毒會透過唾液或粘液傳播，應避免與親密圈子外的人接吻。

當局同時介紹疫情期間，如何享受健康性生活同時，仍能保護自己免受感染。

新冠肺炎：紐約市健康與精神衛生局3月21日發布備忘錄，介紹疫情期間，如何享受健康性生活同時，仍能保護自己免受感染。圖為新西蘭一名性工作者。（Getty）

性需要掌握在自己手中

在「社會疏離」（Social distancing）的大前提下，備忘錄強調：「你是你最安全的性伴侶」，指出在最安全的性行為就是自己解決自己的需要。

當局指出，手淫及自慰是不會傳播病毒，又能享受健康性生活的方法。備忘錄同時提醒大家，在手淫前後都要以梘液及清水沖洗雙手或性玩具至少20秒，亦要謹記在觀看色情內容前，消毒觸摸屏幕。

新冠肺炎：紐約市健康與精神衞生局提醒民眾，在手淫前後都要以梘液及清水沖洗雙手至少20秒。（Getty）

一夜情不可取

備忘錄又指，若大家無法獨自行動，較安全的選擇是與同居的人發生性關係，因為「與一小群人保持密切聯繫有助於防止病毒傳播」。

當局敦促民眾在疫情期間減少性伴侶數目，並建議使用避孕套。備忘錄又呼籲性工作者或在網上「搵SP」（編按：SP即sex parter的縮寫）的人，可考慮以網上形式替代。

備忘錄的詳細訊息及建議得到廣範讚賞，網民認為當局敢與討論有關問題。