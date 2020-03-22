【新冠肺炎】歐美打擊「新冠派對」　網上呼籲「要他媽的宅在家」

意大利的2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情愈見嚴重，鄰國的德國也不能置身事外。截至3月21日德國錄得21,890宗病例，共77人死亡。德國政府衛生專家要求全國停止「新冠派對」（Corona Parties），呼籲年輕人留在家中，避免聚會。

至上周美國佛羅里達州邁阿密海灘仍擠滿人群，迫使當局即時關閉海灘，禁止人群聚集。（Reuters）

繼「封城派對」後，歐洲又多了一個新詞「新冠派對」，特別針對不顧勸籲前往參加聚會的年輕人。德國巴伐利亞州州長索德（Markus Soder）在19日給予警告：「我要在這說清楚，如果還是有人不願意主動約束自己，那最終辦法就是要頒布戒嚴令。」

「如要染病那就染病吧」

事實類似的事件不只出現在德國，在歐美其他地方，政府亦對有人無視呼籲或禁令繼續外出感到頭痛。在法國就因為有太多人在封城禁令頒布，酒吧餐館等商店停止營業後，改在公園「野餐」，政府決定關閉巴黎所有公園，要求市民回家。

在美國同樣有人無視禁令，在佛羅里達州邁阿密的海灘擠滿了人。哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問了一名年輕人，為何還要到海灘去，他的回答成為了全國報道的標題：「如要染病那就染病吧，不論如何我都不會取消我的派對，我已等了今天很久了。」

雷夫斯内德（Florian Reifschneider）發起宅在家動，提出自我隔離宣言。（StayTheFuckHome）

「你必須他媽的宅在家」

但是歐美也並非全然對疫情不當一回事，在網上仍有很多人響應「#staythefuckhome」，呼籲人們應留在家中。一名居住德國法蘭克福的工程師雷夫斯内德（Florian Reifschneider）率先發起，他建立了一個網頁，提出「自我隔離宣言」

該「自我隔離宣言」已翻譯成12種不同語言，包括繁簡體中文。雷夫斯内德表示，他們公司已禁止了員工握手或是擊掌（High-Five），目前已在家工作。他希望透過建立網上呼籲，讓更多人願意對抗疫情。

然而歐洲的疫情才剛開始，有前往意大利視察的中國專家批評當國未有嚴格執行封城措施，認為要不措停止所有經濟活動才可以控制疫情。意大利最終決定停止所有非必要的生產活動，除醫療及食物、郵局、消防等必要服務外，其餘營業一律暫停。多個國家已開始收緊封城措施，派出警察、軍隊以至無人機確保無人「非必要上街」。