自衛隊也採用「日本最硬」旅行篋王Protex　推出Gundam高達特別款

來自日本的PROTEX以專門生產賽車專用旅行箱而聞名世界,其行李箱採用強化塑料外殼,並搭配鋁合金拉桿與強化滑輪設計,可以完全保護車手安全帽,避免碰撞,還可將全套賽車服、手套、賽車鞋等部品一併置入,達到輕量化與便利性,且擁有極好的耐久性、耐氣候性、耐腐蝕性等專業規格。而近期PROTEX與潮流品牌STRICT-G以及世界知名的日本動漫《機動戰士高達GUNDAM》,一同推出高達主題行李箱,讓許多高達迷為之瘋狂。

此次推出的高達主題行李箱屬於PROTEX Core Cr系列,且一共有兩種款式CR-4000和CR-3300且分別都有兩種尺寸,行李箱以動漫中的「自護軍」和「馬沙」為設計主軸的。

STRICT-G × PROTEX行李箱「機動戰士高達」自護軍款式(點圖放大瀏覽):

STRICT-G × PROTEX行李箱「機動戰士高達」馬沙款式(點圖放大瀏覽):

在外觀上分別採用了相當符合原著風格的黑橘與軍綠配色呈現,從自護軍款式刻有「PROTECTION FOR PRINCIPALITY OF ZEON MOBILE SUITCASE」、及馬沙款式刻有「PROTECTION FOR RED COMET CHAR AZNABLE MOBILE SUITCASE」。

箱身前面的鋁製徽章到内裝布料,皆是為了本次合作特別設計的規格。伴隨著兼具設計感和防護性的系列原有骨架構造,是款充滿軍事感的成品。

此次推出的行李箱皆於3月14日在STRICT-G正式販售,如果你是高達迷那絕對不能錯過。

