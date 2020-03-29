【世界工廠】危險的「中國製造」？　全球產業鏈反思對華依賴

素有「世界工廠」稱號的中國，因2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱「武漢肺炎」）疫情停工一個月，連鎖效應波及全世界各行各業。誠然，多年來各國將以勞動密集型為主的工業生產轉移至中國，是經濟全球化、企業尋求最低成本的必然結果，但今次疫情卻讓世界驚覺對華依賴程度之深，也帶出對「中國製造」風險的質疑。

3月以來，中國內地不少企業已逐步開始復工復產，圖為寧夏一間輪胎工廠。（新華社）

美國俄亥俄州揚斯敦（Youngstown），煙花公司Phantom Fireworks自2月開始憂心忡忡，因其產品大部分是從「花炮之鄉」——中國瀏陽市進口，但當地不少工廠因疫情遲遲無法復產。副總裁Alan Zoldan告訴《華盛頓郵報》，他擔憂影響將持續至美國獨立日（7月4日），當日各大城市也會放煙花慶祝，惟屆時公司也許仍然缺貨。「毫無疑問，我們的狀況岌岌可危……這是前所未有的事。」他表示。

在日本神奈川縣，一位石材公司老闆同樣因中國停工而影響營運。他的公司生產墓碑，作為原料的花崗岩全部從中國進口，價格比日本產材料便宜至少一半。原本這些材料每周六也會經福建廈門的港口運出，但從2月起不得不暫停。「使用國產花崗岩不化算，沒法製造（墓碑）。」這位老闆對日本傳媒說。

日本從中國進口的墓碑大多來自福建，因價格便宜而受到青睞，不過坊間也有人指出其質量層次不齊。圖為日本長崎一個墓地。（Getty）

從汽車、手機、遊戲機，到玩具、婚紗、背囊、護膚品，再到治療高血壓、抑鬱症等的藥品，均在「世界工廠」停工的影響範圍內，衝擊全球產業鏈中上游的原料生產及加工環節。首當其衝的是電子產品行業，例如全球最大的iPhone製造商富士康（Foxconn），中國廠房被迫停工一個月，至2月底宣布恢復生產，不得不通過發獎金來吸引職員復工。

「令人擔心的不是什麼『喪屍末日』般情節、人們橫屍街頭，而是當人們等待疫情過去時，全球經濟很大一部分將被迫停擺。」紐約理財公司Silvercrest Asset Management總經理Patrick Chovanec對當地傳媒感慨。

中國是全世界唯一擁有聯合國產業分類當中全部工業門類的國家，素來被稱為「世界工廠」。（Getty Images）

疫情敲響警鐘 世界過度依賴「中國製造」？

過去四十年來，中國依靠大量廉價勞動力、完備基礎設施、政府補貼等，獲得一眾尋求最低成本、最高利潤的跨國公司青睞，在全球工業生產中愈來愈舉足輕重。 根據麥肯錫全球研究所（McKinsey Global Institute）2019年研究，中國是包括美國在內、65國的最大進口商品來源地；世界銀行數據指，截至2018年，中國是逾120個國家的最大交易夥伴，中國17%出口商品被視為中間產品。

新冠肺炎疫情讓全球再次感受到「世界工廠」難以取代的地位，也出現一些認為環球產業鏈過度依賴「中國製造」的擔憂。據《紐約時報》3月中旬報道，特朗普政府計劃出台措施，擴大對本土產藥品及醫療產品的需求，鼓勵企業在醫藥品行業回歸「美國製造」。

據《紐約時報》指，中國口罩年產量佔全球約50%。圖為3月14日，有小販在紐約街頭販賣口罩。（Getty）

鑒於中國是口罩、醫療設備、抗生素等基礎藥品的主要出口國，不少美國人擔憂在流行病、戰爭等極端情況發生時，民眾隨時可能面臨嚴重的藥品短缺。耶魯大學經濟學教授Stephen Roach質疑：「全球化的一大瑕疵是，人人也希望東西更便宜，但這是否令醫療基礎設施受損？」

全球化迷思 誰能全身而退？

從美國到歐洲、日韓，均有人士呼籲降低對中國供應商的依賴程度。美國財經雜誌《福布斯》（Forbes）撰文指，特朗普政府上台以來，不少美國企業將生產線轉移至越南等國，「中國製造」已不再是唯一選擇，而今次疫情將終結中國作為「世界工廠」的角色。《日本經濟新聞》也發表評論文章，警告跨國公司正視對華過度依賴的風險，建議其盡快尋找其他生產地。

新冠肺炎疫情影響下，歐美不少商家已暫時關閉門店，銷售額下降在所難免。（Reuters）

有趣的是，來到3月，新冠肺炎疫情在西方也不斷升級，原本翹首以待中國貨源的歐美企業，如今要擔心本土市場需求下跌，這反過來又影響供貨中國工廠。據財新傳媒報道，自3月初起，不少內地供應商的外貿訂單大幅減少，因歐美品牌紛紛取消或收縮訂單規模。「前段時間是催着我們發貨，現在是讓我們不要發貨。」浙江義烏一間飾品加工廠的負責人無奈道，並預計公司今年三至四成外貿訂單將被取消。

此情此景，也許正正詮釋了全球化的真諦：世界離不開「中國製造」，而所謂的「世界工廠」也無法脫離全球產業鏈獨存。正如美國經濟學家Rodney Jones所言：「經濟是運動的物體。很多事情都是相互關聯的：供應鏈、運輸、交通、貨物移動。沒有人能居高臨下地指揮哪個部分去哪裏。」