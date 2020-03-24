專訪福田敬二：國際社會抗疫不團結　港人未來數月勿鬆懈

本港新冠肺炎確診病例連日急增，當中多例為回流的留學生及涉及外遊的個案，面對來自海外的「第二波」病例，社區爆發風險恐比以往更高，專家紛紛呼籲市民保持警剔。港大公共衛生學院院長、前世衛助理總幹事福田敬二接受《香港01》專訪，指出全球多國感染個案如今才開始攀升，國際社會不見得團結抗疫，香港不能置身事外，相信未來數月處境依然艱難，但深信經歷過SARS的香港有齊各種抗疫元素，仍有能力成為全球榜樣。

曾任世界衛生組織助理總幹事（2010-2015）的福田敬二，過往曾在香港協助應付1997年禽流感疫情和2003年的SARS。他回憶指，SARS當年是沉重的一役，很多不確定的事，大量病人死亡，對所有人而言都很大壓力。不過，這位曾於西非對抗伊波拉的流行病專家也形容，這次新冠疫情，對於全球的影響確是前所未見，也是「最不尋常的一次」。

【圖輯】3月中的香港市面可見市民已如常出行:

1918年，全球發生流感大流行（俗稱西班牙流感），全球約5億人、即當時三分一人口感染H1N1病毒，5000萬人死亡。這場近代史上最嚴重的瘟疫，距今剛滿100年多一點。福田敬二形容，那場大流行在20世紀展示了疫情的威力，如今我們處於本世紀的初段，大流行再次展示了其可能威力，改變了大家的認知。「過去幾十年來我們擔心的事現時都展示在眼前了。我們都不肯定國際間會否分享物資或是收起自用。今次我們見得到的是，各國都比較關心自己，較少關心他人，這一切已超脫理論探討。」

香港擁有抗疫的一切關鍵元素：民眾意識其嚴重性、政府意識其嚴重性，技術、科學、財政及文化上都具應對疫情的能力。 福田敬二

🔻疫情下的美國🔻

福田敬二指出，現時國際社會並不團結，各國各自採取行動，而且不一定會互相合作。國與國之間政治關係緊張，隨着疫情大爆發變得更差。他認為，中國在今次疫情上無疑為全球立下了一個範例，對武漢及湖北實施了嚴厲的封城措施，並在民間強力推行「社交疏離」（social distancing）政策，都是可行的方法，然而代價頗大，經濟受到嚴重衝擊，武漢最終亦出現大量病例，死亡率高於其他地區。

隨着疫情在多國爆發，國際形勢變得複雜。福田敬二提醒，中國與香港都無法置身事外，而且中國幅員遼闊，雖然近日官方監察的新確診數字很低，但難以排除有漏網之魚，因此長期管控是當前最大的挑戰。

福田敬二認為未來數月對全球都會是艱難的時刻，同時呼籲民眾必須繼續減少社交及保持個人衛生。（毛詠琪攝）

福田敬二指出，香港目前沒有全面禁止旅客入境，但規定入境人士必須接受隔離，包括留學生等，措施仍算是比較合理。相比起台灣、澳洲及新西蘭等地，日前已先後宣布全面禁止外國人入境，福田認為這只能是短暫做法。「現在，全球各地入境的人士都可能是帶有病毒，因此各國都採取應變。但我認為全面禁止國際旅客入境難以持續，時間久了代價便太大。」

過去數天，香港病例急速增加，而且多數是海外輸入或有外遊歷史，「第二波」疫情不比一、二月時輕微，但民間過去數周似乎已明顯放鬆。福田敬二認為，港府必須意識到民眾的怠倦心態，因為遠離社交的確是非常困難的，然而大眾必須要明白，未來數月對於全人類而言都是極大的挑戰，世界各地的感染個案亦很大機會傳入本港。他又呼籲，香港市民如非必要，應暫停一切外遊或離港計劃。

福田敬二呼籲，香港市民如非必要，應暫停一切外遊或離港計劃。（美聯社）

減少社交、保持個人衛生都是把感染數目維持於低水平的重點，也是香港至今尚未出現大爆發的原因。 福田敬二

瑪嘉烈醫院在SARS之後設立傳染病中心，專門接受傳染病重症。(資料圖片)

美籍的福田教授曾為美國疾病控制與預防中心（CDC）出任流感部流行病學處處長，他認為香港是疫情應對能力最出色（best equipped）的地方之一。

「在SARS之後，瑪嘉烈醫院設立了傳染病中心，增加了大量負壓隔離病房專門接收傳染病重症病人，全面提升了針對傳染病的科研能力，並且設立了衛生防護中心（CHP）。」他認為，香港擁有抗疫的一切關鍵元素：民眾意識其嚴重性、政府意識其嚴重性，技術、科學、財政及文化上具應對疫情的能力，因此對香港情況感到頗為樂觀。

🔻全球各地搶購生活物資 貨架空空如也🔻