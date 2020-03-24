【新冠肺炎】英大學專家稱病毒或是隕石帶到中國　引發爭議

英國有專家認為，導致人類患上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的SARS-CoV-2是從太空來到地球然後感染人類的。

效力英國威爾斯的卡迪夫大學（Cardiff University）的外太空生物學家維克勒馬辛格（Chandra Wickramasinghe）最近講出一個有趣的想法。他說，冠狀病毒可能是隨着2019年10月在中國上空爆炸的隕石墜落到地球上的，隕石本身很可能含有某種東西。

維克勒馬辛格以其在天文學與天體生物學上的研究馳名。

除了新型冠狀病毒，他也相信其他發生在地球上的疫情都是由大空的病源體引致的。他多年來都說，導致嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，俗稱「沙士」）及感冒的病毒都是來自太空。但有些科學家認為他的說法是偽科學以及「壞科學」。

美國太空總署（NASA）天體生物學研究所 （Astrobiology Institute）的宇宙生物學家Graham Lau說，仍未有證據可有力地支持維克勒馬辛格的說法。他也說「非同尋常的主張需要非凡的證據支持。」

Graham Lau在評論這一說法時補充說，科學家的責任是指出不實的資訊以阻止它們傳播。他說，如果維克勒馬辛格的說法是真的，這很好，但科學家不能在沒有盡職的情況下讓人們跳進自我感覺良好的結論。

維克勒馬辛格的說法倘能證實，這是前所未見地發現一種病毒能在長時間的「旅途」中，在抵地球前都不被輻射「殺死」（更不用說是通過大氣層到達地球）而仍能導致人類受感染。