【N號房】韓每4個男人有1個是會員　小學老師自辯理由極無恥

韓國「N號房事件」越演越烈，主嫌「博士」利用通訊軟體Telagram詐騙年輕女性非法取得個資後，再威脅對方成為「性奴」拍攝性虐待等影片，即使要收費，但聊天室會員高達26萬人。可怕的是，這個數字等於每4名韓國男性中，就有一名是「N號房」的會員。

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「N號房事件」主嫌真實身分為年僅25歲的趙周彬，去年才從大學畢業，目前無業，他在校表現優秀，還是校園刊物的主編，平時也經常做義工。同學透露，趙在校內時期並沒有傳出任何關於性方面的越矩行為，「就是到處都可以看到的那種一般很安靜的孩子」。

但這樣的衣冠禽獸，恐怕不是少數。一名韓國網友在推特指出：「全國的士總數差不多也是26萬，所以你多容易在路上看到的士，就等於有多少人是N號房會員。」在事件爆發後，「註銷Telegram帳號」、「刪除Telegram紀錄」都勾高居推特趨勢榜，可見得「N號房事件」參與者，多到可能就在你我身邊。

小學老師也是會員 自辯稱「性慾是男人理所當然需求」

韓國網站上甚至有人發問：「N號房事件會員身份公開的話，會傳到學校嗎？我真的很努力才當上小學老師，有沒有什麼方法能消除紀錄？」這名「老師」更表示，性慾是男人理所當然的需求，「我只看過一次會受到處罰嗎？那個請願會成真嗎？有這樣萬一的話會不會寄到家裏？」

諸如此類的提問不是個案，更有人表示，自己只是「不小心進去」，「不小心下載了一兩個影片檔案」，立刻被罵爆：「明明就是付費會員制」、「不是沒有提供自己拍的淫片就會被踢出嗎？」甚至還有會員同樣發問是否會有罪時，同時寫上「#無罪」、「#女權主義去死」，毫無悔恨的態度令人髮指。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】