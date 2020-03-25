韓國「N號房」事件：網絡時代新型態的性犯罪威脅

韓國最近爆出涉及人數恐怕將會高達26萬人的網絡性犯罪事件「N號房」，連韓國總統文在寅也被驚動，於3月23日承諾將會交代警方撤查，並會對至少74人的受害者提供醫療和其他服務。

「N號房」事件是一件利用網絡即時通訊軟件「Telegram」進行的性剝削犯罪。根據韓國媒體《韓民族日報》披露，嫌犯首先在2018年底以工作招募的名義在網絡接觸女性，設法騙取女性的個人資料及私密照片。又或是冒充公務人員，挑選有「清涼」自拍照片的女性，恐嚇其涉及性犯罪，威脅受害女性拍下更多過激的裸照和視頻，然後更進一步的威脅性虐待與性侵，甚至有女性被迫在身上用刀片劃出污辱性文字。

嫌犯接着在韓國流行的通訊軟體建設加密聊天室「房間」，並在房間中傳播這些視頻與裸照，房間用數字編號，所以稱為「N號房」，有各種不同的類型，例如老師、女警、空姐，許多房間都要登記成為付費會員才能進入觀看影片，費用按比特幣或是其他在線付費渠道付清。

為了避免遭到警方或是記者的潛入，許多房間還會要求會員也必須要「貢獻」出資源，而且必須是自己真實拍攝的，不能是網路上流傳的或是商業拍攝的，否則就算已經繳費也會很快被踢出房間。於是有些人偷拍自己女友的裸體視頻，有些人偷拍自己親人的視頻，有些人更轉而去誘騙更多的網上女性，並且開設更多的房間，簡直成為了一個犯罪者聚集地。

如今僅是被韓國警方確認的受害女性就多達74人，未成年人也超過1/5。而被警方鎖定涉案的人數更超過120人，但是在各個房間中付費成為會員的總數，卻是驚人的26萬餘帳號，就算有許多帳號是同一個人在不同房間中登記，實際人數也可能超過上萬人。

韓國女星孫秀賢轉發「進入房間的都是殺人犯」，支持公布所有名單。（sohnsuhyun＠Instagram）

令人害怕的規模 網絡助長的性犯罪

這顯示在網絡時代下，犯罪行為的影響力將會呈現等比級數的增長。過去，雖然打工騙色或是冒充公務身分的犯罪行為也並不少見，但從來沒有這種影響達到超過萬人規模的事情。這也是N號房在韓國社會乃至國際引起軒然大波的原因。

而且，這種長期控制女性拍攝情色視頻來謀利的行為，其實就是在脅迫賣淫，而不僅是性侵。事實上，亦真有嫌犯脅迫受害女性前往特定地點，和付費的「客人」進行性行為，然後再拍下影片甚至是直播的情況。當然，這類犯罪所得利潤都進了嫌犯的口袋，被控制的受害女性只能不斷被威脅拍下更多視頻，被剝削的程度恐怕比許多貧窮國度的雛妓問題還更嚴重，畢竟經營雛妓還得提供吃住，N號房的受害者則平時仍然繼續日常生活，直到嫌犯發來下一次的威脅要求。

很多在網絡上流傳的非法未成年人色情影片，其實是在1990年代到2000年代早期流出，多數都來自東歐、南美、東南亞國家，很明顯是因為當時各地普遍貧窮與法治不彰。但是，在韓國這樣的富裕、擁有大量警力的國家，居然在超過一年的時間裏對這樣大規模的性剝削犯罪沒有任何警覺，直到2020年的3月初才經過媒體披露，實在令人驚訝。

再加上，由於網絡的匿名性與距離感，很多嫌犯表現得比現實世界中的性罪犯更加殘忍，脅迫受害女性拍下的視頻更加過分，受害女性除了被迫自殘的影片外，還有各種性虐待、在公眾場所裸露全身等等的影片，對受害女性的傷害極大。

通訊軟件的私密性成雙面刃

在這種情況下，通訊軟件所標榜的「私秘性」，反而成為助長犯罪的幫兇，讓嫌犯自認為無法被追查。事實上，根據韓國警方表示，通訊軟件並沒有對警方要求嫌犯登記資料的要求做出回覆，但已經刪除了許多非法視頻。韓國警方必須透過其他資料（例如付費管道）進行追查。

必須擔心的是，這種「營利模式」也許會繼續被複制，也就是一個人拍下非法視頻，其他人為了得到這些視頻而拍下更多非法的視頻，甚至能夠互相交流這些犯法的經驗，這種好像是「同好會」、「老鼠會」、「犯罪組織」等等的集合體，在網絡時代下只需要很短時間，就能擴散到數以萬計的人群中，產生極大的不良影響。

案件曝光後，許多房間的會員在網絡上詢問是否會被調查，認為自己只是「不小心」進入、只是「有點好奇」、只是「下載過一兩份視頻」等等，希望能夠被網開一面。但事實上，正是因為這麼多的人「不小心」為這些非法視頻付了費，讓嫌犯嚐到甜頭，甚至就是用這些資源來進行更多的犯罪、誘騙和控制更多的受害女性。

目前青瓦台的請願網站上，已經有超過250萬人連署要求公布所有這些房間的付費會員身分，希望能夠遏止這股犯罪的歪風。包括許多韓國演藝圈的明星也表態支持，包括文佳煐、孫秀賢、白藝潾、河妍秀、趙權、權正烈、柳升佑、鄭容和等等。