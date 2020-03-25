【N號房】兒童色情、偷拍片集中地　韓國社會如何默許性變態文化

韓國爆發犯罪集團強拍性虐女子影片，在通訊軟體播放牟利的「N號房」案，引爆全韓民眾怒火。然而近年此類案件層出不窮，專家指出，偷拍、性虐與剝削女性是韓國根深柢固的「性侵文化」，且無網路性犯罪的相關法律有效處罰，呼籲韓國政府應修訂法律，納入網路性犯罪並重罰。

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「Ｎ號房」主嫌趙主彬（音譯）詐得女性個人資料，誘騙受害者提供裸照，再以此要脅拍下性虐影片。趙主彬在通訊軟體Telegram群組播放影片，以加密貨幣收費，受害女性至少70人，包括未成年少女，付費會員逾26萬人。

韓國是全球的偷拍色情影片集中地，去年三月，首爾警方破獲一起大規模偷拍案，嫌犯在10個城市、30家汽車旅館的42間客房安裝網路攝影機，偷拍影像透過無線網路傳送至嫌犯架設的網站，供4千多名會員付費觀看。

同時間爆發的韓國娛樂圈醜聞更是震驚全國，從偶像團體BIGBANG成員勝利的夜店事件，爆出歌手鄭俊英在通訊軟體聊天室散播偷拍的性愛影片，並說出「強姦」等不雅字眼，且陸續扯出多名演藝人員涉案。

去年韓國、英國及美國警方合作，破獲一個兒童色情網站，在全球各地逮捕共337人，其中223人是韓國籍。

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「韓國網路性暴力諮商中心」執行長徐承熙（音譯）指出，韓國社會仍存在「性侵文化」，媒體和大眾文化默許性暴力，還批評是受害女性不知檢點。她說：「這個產業結構鼓勵人們相信，他們可以把女性當作商品交易來賺錢，且對受害者貼上『隨便的女人』標籤。」

徐承熙表示，韓國法律未明文規範網路性犯罪的罰則，只能由法官決定如何處罰，她呼籲政府盡快制定新法，納入網路性犯罪條文且加重處罰。

根據韓國司法部的「2020性犯罪白皮書」，使用隱藏攝影機偷拍的性犯罪案件數，從2013年的412件，飆升至2018年的2388件。

儘管性犯罪猖獗，法律卻發揮不了太多約束作用。根據現行韓國性犯罪相關法律，持有兒童色情影音最重可處以一年有期徒刑，或最高兩千萬韓元罰金，和美國最重可判刑20年相比，阻嚇效果微乎其微。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】