為什麼外星人沒來過地球？新冠肺炎疫情或許能給出解釋

據傳，上世紀50年代初某一天，諾貝爾獎獲得者、物理學家費米（Enrico Fermi）在和別人討論飛碟及外星人問題時，突然冒出一句：「他們都在哪兒呢？」這就是「 費米悖論 」。費米之所以這麼發問，原因很簡單：人類已經掌握了星際飛行的技術，人造飛行器已經到達了太陽系的幾乎每一個角落，人類這樣發展下去，也許再過一百萬年，人類的飛行器，甚至人類可能就遍布整個銀河系了。然而，人類的現代文明在宇宙演化的長河中不過是驚鴻一瞥，就是在銀河系中之間應該也早就有了無數遠遠比人類更加先進的文明。儘管太陽在銀河系中並不顯眼，但是有著現代文明的地球很顯然在銀河系中並不是那麼普遍，為什麼銀河系中的那些曾經極為先進的文明還沒有到地球來過呢？

作者：張雙南（中國科學院高能物理研究所研究員、天體物理重點實驗室主任） 編輯：Yuki

雖然有各種可能的回答，包括劉慈欣先生在《三體》中提出的「 黑暗森林」法則，但是“費米悖論”並沒有公認的合理解答，仍然是一個大難題。我認為一個很大的可能，就是高級文明不穩定，自我毀滅能力太強了。

比如，當今世界已經有幾個國家具備了毀滅人類文明的能力，需要這幾個大國相互約束好，而且確保這些毀滅性技術不落入恐怖主義手裡，才能避免人類文明的毀滅。但是現在這種平衡是不穩定的，隨時有可能出現危機。再過一段時間，技術的快速發展可能會導致每一個國家都具有毀滅人類文明的能力，那就更難維持人類文明的平衡了。

最終，很可能地球上每個人都具有這個能力，那時候文明必然失控。因此，很可能每一個高級文明都在發展到頂峰的時候無法避免自我毀滅的命運。

【相關圖輯】日本網民相機捕捉 UFO 無後製相片證 UFO 存在？FC 發現有趣真相（點圖放大瀏覽）：

+ 4 + 3 + 2

天文學的研究表明，距離地球最近的可居住行星至少也有幾百光年遠，能夠最終進化出來生命的行星肯定遠得多，距離人類最近的文明也許至少有幾千光年到幾萬光年遠，甚至整個銀河系或者附近的星系裡面都還沒有出現過第二個現代文明。

即使我們某一天通過天文望遠鏡看到了某一顆星球上有現代文明，由於光速是有限的，我們實際看到的只是那個星球幾千上萬光年遠的情況。如果那個星球的現代文明也是不穩定的，那麼我們看到的時候那個文明就已經結束了，更不用說我們發一個信號過去，那裡已經沒有文明可以接收信號了。

即使我們全宇宙到處發信號，也許我們的信號過了很久很久以後到了某個星球的時候，那個星球恰好正處於現代文明的階段，於是收到了我們的信號，而且馬上很友好地回覆了信號，我們地球上的文明能夠等幾千上萬年甚至幾百萬年來接收人家的信號嗎？

如果連通訊都做不到，當然更談不上文明互訪了，這就很自然地解釋了為什麼地球上從來沒有出現過史前文明。當然那些所謂的史前文明遺址或者外星人的傳說都是假的。

電影中的外星人。（《星河救兵》（Galaxy Quest）劇照）

當然，一旦意識到了文明的發展很可能會導致文明的自我毀滅，人類或者其他文明就可能變得非常自律。在發展技術的同時，對技術進行完全有效的約束，從機制上避免自我毀滅，讓文明始終處於穩定平衡，而不是目前的非穩定平衡。我相信技術上是能夠做到這一點的，即使地球文明做不到，宇宙中總是會有一些文明能夠做到。如果這樣，就仍然沒有解答「費米悖論」。

問題到底在哪裡？這次的新冠肺炎的疫情全球化也許給我們帶來了一個啟示。文明的主要特徵之一就是城邦的出現，這使得人類的聚集和交往的程度達到了一個新的階段，一方面促進了生產力和文化的快速進步，同時也為瘟疫的出現和流行創造了條件。從此瘟疫和文明就如影相隨，對人類的發展是禍福相加。

在文明的初級階段，人類的聚集和交往主要是區域性的，全球聯繫雖然有，但是時間上有較大的滯後，所以不會有全球瘟疫。然而，現代文明已經把整個地球變成了一個村子，幾個小時之內就可以從一個大陸到另外一個大陸，一天之內就可以走遍全球，少數幾個人就能夠把處於巔峰狀態的病毒帶到世界各地，疫情全球化以後會一次又一次發生。現在的全球化還很不徹底，封小區、封城、封國都不難做到，所以還能夠最終控制住疫情。

【相關圖輯】網友記錄武漢封城後24小時市民生活：「我知道我們不是一座孤島」（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 17 + 16 + 15

以後很可能會出現真正的全球化，每個人都是「地球人」，能夠輕鬆在全球範圍任意活動。一個攜帶病毒的人出一趟門，就可以在很短時間內把病毒帶遍人類活動的所有地方。病毒出現之前就沒有疫苗，當然也沒有特效藥，到那時候怎麼防？也許宇宙中曾經出現過的高級文明最後都這樣被病毒滅絕了？

那麼人類能不能避免這個結局呢？我認為，人類應該做好準備，當下一次疫情到來的時候，人類能夠能夠一起按下「暫停鍵」，一起暫時回到「原始」社會，過一段「不文明」的生活，靜候病毒自生自滅。

也許，這是人類文明能夠一直延續下去的最後一招。也許，我們最終會和另一個文明相遇，我預測他們會告訴我們，他們也是這樣躲過了一次又一次越來越厲害的病毒大流行。

【相關圖輯】疑似UFO影片流出 美軍首承認屬真實 片中飛行員曾嚇至爆粗（點圖放大瀏覽）：

+ 14 + 13 + 12

【相關圖輯】外星人研究基地？美網民號召9.20攻入51區 200萬人響應（點圖了解更多）：

+ 12 + 11 + 10

【本文獲「科普中國 我是科學家」授權轉載，微信公眾號：IamaScientist；原標題：從新冠疫情看，外星人怎麼還沒來地球？| 張雙南專欄】