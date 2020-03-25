東京奧運延期不簡單：複雜議題堆積如山　煩惱現在才開始

國際奧委會3月24日宣布，東京奧運將延期一年。在過去一個星期，日本已有民間組織及大學研究，東京奧運延期會令日本出現多少損失。但除了經濟上的損失外，東京奧運延期所牽涉的複雜議題更是堆積如山，日本所面對的煩惱現在才開始。

東奧延期：圖為於東京車站外的東京奧運倒數計時器，但如今這屆奧運被迫延期。照片攝於３月25日。（Reuters）

課題一：日程調整

東京奧運延期迎來的第一個課題，是新的奧運舉行日。目前奧委會宣布東奧延期一年，但未有具體說明延至2021年哪一天。

奧運延期並不如球賽延期簡單，因為奧運牽涉太多項目，除每項賽事的資格賽外，還要顧及其他恆常舉行的國際賽事不能撞期舉行。同時東京為舉辦奧運採取的各項措施，如交通管制等安排也要改期，各項日程調整需要耗費大量行政資源，並非易事。

東奧延期：東奧共出售了508萬張入場票，票務安排會是難題之一。圖為各式入場票。（Reuters）

課題二：票務安排

入場票會是另一項難題。根據奧組委數字，東京奧運已出售了508萬張入場票，其中包括日本本地過百萬張的學生特別觀賽券。儘管售票協議上，大會理論可以對延期或取消的賽事予不負責，但為避免引起強烈反彈，退票或辦理改期手續是必要的，這將會是一個龐大工程。

奧組委已表示他們正研究處理票務安排，日本國內外正等待進一步消息。

東奧延期：東奧不只主場館，還有其他各個場館舉行不同場賽事。圖為辰巳之森海濱公園的東京水上運動中心，攝於3月12日。（Reuters）

課題三：場地安排

賽事會場會是另一個課題，除了新建造的國立競技場外，不少用於舉行賽事的運動場都是由其他運動場，或會議展示場改建而成。以東京最大的國際展示場Big Sight為例，會場為應東奧需求，把部分場館改建成室內運動場，同時調整展覽日程，取消多個2020年展覽活動。

隨着東京奧運宣布延期，意味不只2020年，連2021年原定舉行的活動亦會被迫取消，這會對其他活動或賽事項目造成很大影響。

東奧延期：已招募的義工和工作人員安排，將會是一項難題。圖為一班工作人員在奧林匹克聖火台前拍照留念，攝於3月25日。（Reuters）

課題四：人力資源

人力資源是另一項課題。日本為籌備奧運召集了大量人手，包括3500名員工和11萬名來自世界各地的義工。由於奧運延期關係，考慮到或會有義工選擇放棄參加，可能需要重新在各國召集更多義工，這會成為籌備中的另一個必要考慮的項目。

東奧延期：部分東奧選手村會成為住宅項目，在奧運後出售。圖為為於東京的選手村，攝於3月5日。（Reuters）

課題五：選手村改建住宅項目

還有一個是選手村的課題。為東奧參賽者興建的選手村，會在東奧後翻新成住宅項目。部分為於東京晴海的選手村，實際已成為住宅項目陸續出售。根據一個名為「Harumi Flag」的地產項目，4145個單位現已賣出了940個。

由於東奧延期，意味所有翻新工程，出售契約等全都要延期，入住無可避免會延遲。