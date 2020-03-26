【新冠肺炎】我們距離疫苗研發完成有多遠？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延，造成逾46萬人感染，科學家正努力研究疫苗與尋找特效藥，但距離成功研發疫苗和解藥還有多遠？

新型冠狀病毒肺炎：各國正加入研發疫苗，中美兩國已率先研製第一批疫苗試劑，進行臨床實驗。圖為同樣進行疫苗研究，巴西米納斯吉拉斯聯邦大學的實驗室，攝於3月24日。（Getty）

疫苗還需等待至2021年

疫苗是最有效阻截疾病傳播的方法，它協助消滅困擾人類多個世紀的致命病毒——天花。目前相信最有效撲滅新冠肺炎的方法，就是盡快研製出有效疫苗。

目前全球有最少20多間企業或機構正進行研發工作，美國及中國先後在3月16日進行首批的疫苗試驗，兩國分別有自願者施打疫苗，正等待測試成果。但目前疫苗只屬第一期臨床測試，要等待第二、三期測試和研究，確保有效且無明顯副作用下才會正式投入生產。

中國專家稱疫苗投入使用最快也要6個月時間，美國常規審批測試過程也需要一年。也就是說，疫苗相信要等待至2021年才會面世。

新型冠狀病毒肺炎：除疫苗外，各國亦在尋找現有的藥物進行實驗，期望能更快找出特效藥。圖為抗瘧藥氯喹，研究指氯喹能夠殺滅新冠病毒，但仍需臨床研究以證明在人體內有效。圖為攝於2月26日。（Getty）

各種藥物仍在做臨床實驗

由於病毒有一定相似之處，一些專門對抗另一種病毒的藥物，可能會對新冠肺炎病毒起作用。各國亦正進行各種臨床實驗，使用不同現有的藥物試行治療。目前已試驗的包括抗愛滋病病毒藥、伊波拉病毒藥、抗瘧藥及哮喘藥等。

其中抗愛滋病的「洛匹那韋」（Lopinavir）和「利托那韋」（Ritonavir）混合藥最早投入實驗，但一份最新研究報告指出效果並不顯著。

不過直接使用未經確認的藥物用作臨床試驗，有一定危險。世衛亦警告藥石亂投可能有反效果，同時可能令真正需要接治療的病人會出現藥物短缺。美國便有夫婦聽信抗瘧藥的「氯喹」（Chloroquine）有效後，擅自服用磷酸氯喹導致一死一重傷。

事實氯喹治療仍在實驗階段，在未知用藥份量下擅自尋找同樣含有氯喹的其他物品服用會有致命危險。