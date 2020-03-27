英國超市雞蛋缺貨　市民湧農場搶購母雞　蜘蛛俠湯賀蘭也買3隻

英國政府對於新冠肺炎疫情從佛系防疫轉為積極防疫後，英國民眾也開始了搶購物資瘋潮，從廁紙、防疫用品、食品等無一不搶，奇特的是，在搶不到雞蛋後，民眾竟然開始搶購活母雞。有家禽業者在短短2天內300隻母雞被搶購一空，逼得養雞場宣布「限購令」，一人只能買3隻，就連在Marvel電影飾演「蜘蛛俠」的男星湯賀蘭（Tom Holland）也傳出買了3隻母雞。

綜合外媒報道，英國目前確診病例數直逼10萬人，引發民眾恐慌開始瘋狂搶購物資，不管是民生用品、清潔劑還是食品都是民眾的購物清單，其中最讓人不可思議的是，在買不到雞蛋的情況下，有民眾開始搶購「母雞」，他們直接找上養雞場購買會下雞蛋的母雞。英國漢寧菲爾德（Hanningfield）一間養雞場，即在48小時內賣出300隻母雞，被迫提早關門休息。

蜘蛛仔也買了3隻！英國的活雞搶購潮（點圖放大瀏覽）：

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英國愛丁堡家禽業者亨特（Jane Hunter）表示，本來預計周末要賣出的雞隻都被買光了。還有養雞農驚訝表示，「賣了12年的雞，第一次遇到瘋狂搶購雞隻的情況」，因為人們在商店買不到雞，於是直接向養雞農買雞回家養，「以前顧客購買雞的食後都會研究品種，講究外觀，但現在大家看到就買，根本不管那麼多」。

為了確保雞隻可以正常供應，家禽業者祭出「限購令」，一人最多只能購買3隻雞。「蜘蛛俠」湯賀蘭22日在IG上表示，因為買不到雞蛋，只好從源頭下手，於是購買了3隻雞，還都分別取好名字，「現在是養雞大戶」。

大家跟風購買雞隻的行為，英國雞隻福利基金會創辦人Jane Howorth感到擔憂，「人們只是想吃掉，並不是真的想要養雞」，這是一種「報復式購買」的心理，等疫情過後，恢復正常生活，這些雞恐怕會被棄養。

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