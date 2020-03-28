【新冠肺炎・意大利】醫療系統崩潰　遍地棺材「新常態」

意大利的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發迅速，即便在疫情爆發初期就已經下令鎖國封城，但病毒擴散迅速過快，幾乎讓整個意大利醫療體系無法招架。截至28日上午，意大利確診人數達到86498人、死亡病例9134個。自第一起病例爆發至今僅短短2個月，現階段已經成為遍地棺材、醫療體系缺乏的狀況，以下為您整理意大利疫情爆發時序。

第一個病例，境外感染機率大

被意大利媒體追朔的「零號病人」，據悉為1月30日在羅馬某間飯店的一對60多歲的中國籍夫妻，兩人因為身體不適，前往醫院篩檢確診感染新冠病毒。他們是觀光客，在病毒潛伏期間、發病間早已與許多人接觸。兩人經過49天治療，本月19日才出院，最後甚至被「起底」，他們在武漢封城前一天離開飛往米蘭。

意大利疫情爆發迅速，即便在疫情爆發初期就已經下令鎖國封城，但病毒擴散迅速過快，幾乎讓整個意大利醫療體系無法招架。（美聯社）

明明最早行動，卻是最慘國家

在中國出現新冠肺炎疫情後，意大利相當關注疫情，也在出現確診病例後立刻採取行動，1月31日就宣布禁止中國大陸、香港、澳門及台灣的飛機航線。疫情本已緩和，卻在2月21日爆發境內感染，這讓意大利疫情出現燃火點，其中第4例確診男子更因為參與多場馬拉松、足球比賽，導致10城、5萬人連帶受到影響。

堅持只是「感冒」的一種，釀成破萬悲劇

即便政府及早採取政策，崇尚浪漫自由的國家，到了2月底本土疫情接連爆，還是覺得戴口罩是沒必要的。甚至2月底議員達羅索（Matteo Dall'Osso）戴上口罩出席議會，還遭到嘲笑，認為是製造恐慌。加上歐洲的禮儀習慣，成為最大的防疫破口，親密的貼臉親吻、擁抱，都成了傳染的主要管道。

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黑暗的3月

3月初，意大利幾乎已經錯失黃金防疫期，確診人數單日幾百的增加。7日意大利20區全部出現確診，其中出現第一宗本土案例的倫巴底區最慘烈，全國80％的確診都在此處。意大利總理孔特8日宣布封14城，包括米蘭、威尼斯在內共影響1600萬人，社會出現逃出疫區、監獄出現暴動等亂象。

10日孔特再宣布封城範圍變成全國，並表示，「最黑暗的時刻來臨」要求6000萬人留在家中，並呼籲民眾冷靜，但當時恐怖的，卻是醫療體系一夕間幾乎被掏空。

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醫療體系瀕臨崩潰

意大利確診人數飆升速度驚人，當地多名醫護對外求救，以「海嘯」形容湧入求診的病患，近日更傳出因為呼吸器有限，醫護人員必須殘忍面對病患的生死抉擇。高齡、重症患者可能成為首批犧牲者，以搶救「年輕病患」為優先，這對人口結構高齡化的義大利是個恐怖的現實。

意大利當地時間27日首度通報單日最高死亡人數達到969人，甚至新增5959個確診病例，成為全球第二大疫區，僅次於美國。令人難過的是，意大利醫生協會也沉重聲明，因為疫情已經有51名醫生因為感染而死亡，其中有32位就在倫巴底工作。

遍地不再是藝術，而是棺材

醫院太平間內，滿滿都是蓋着白布的病床，教堂內也都是封住的棺材，甚至因為空間不夠，必須以直立的方式擺放，整理人員都床上隔離衣、戴上口罩，避免接觸到大體受到感染。

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