【新冠肺炎】富豪非一般隔離方法：買地下碉堡　高價租住小島

財經網站CNBC報道，我們多數人都必須在自己的家中或公寓裡自我隔離，不過富豪的自我隔離，卻是住進最先進的地下碉堡、或是遠走私人島嶼。

地下碉堡和避難所製造商Rising S公司執行長史考特說，該公司最近的業績已比去年同期增加了四倍。Rising S的總部雖然在美國，但史考特說，他已不斷接到全世界的來電，包含他從未收到洽詢電話的國家，例如克羅地亞。他說，客戶目前考慮購買的避難所樣式，平均成本為15萬美元。

約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙整的數據顯示，自去年底新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，全球確診病例已超過60.1萬人，至少2.7萬人病逝。

地下碉堡和避難所製造商Rising S公司執行長史考特說，該公司最近的業績已比去年同期增加了四倍。（Rising S 官網）

另一家美國地下碉堡製造商Survival Condo的老闆Larry Hall說，因疫情爆發而來諮詢的數量激增，因為很多人說，新冠肺炎提高了他們想買地下碉堡的迫切性。地下碉堡的單位價格介於50萬至240萬美元（約386萬至1851萬港元），還包含室內游泳池、健身房，甚至是攀岩牆等設施。

其他富豪則是尋找較開放的空間，選擇買下與外界隔離的小島，能用海洋阻隔病毒。經營銷售與租賃市集業務的私人島嶼公司（Private Island）執行長Chris Krolow說，位於加勒比海貝里斯海岸之外旁的Gladden私人島嶼一直都特別受歡迎，因為能擁有「完全的隱私」。私人島嶼公司的職員會待在Gladden附近的較小島嶼，並且會以照向Gladden的紅色燈光，告知客戶這些職員何時會登島。兩人租下整座島嶼住一晚的費用為2,950美元（約2.3萬港元）。

按圖放大看看供富豪自我隔離防疫的小島 :

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加勒比海另一個熱門地點是巴哈馬的藍島（Blue island），因為島上有私人飛機跑道。Krolow說，一些擁有私人飛機、確因旅遊限制而無處可去的人，都已表達興趣，或是在其他機場重新開放後，若未來發生其他危機，這個地方仍能當作避風港。

Krolow說，他上周也已接到許多來電詢問遊艇的事宜，希望能繞行各島嶼：「試圖找尋安全去處，也願意支付額外的費用」。Burgess Yachts公司執行長Jonathan Beckett說，一些人則決定停留在海上。他便已預訂租下一艘遊艇七周，並幫想留在船上觀望疫情發展的家人再租四周。

他的孩子不但能在船上接受家庭教育，還可以跟船上的廚師上烹飪課，或在引擎室學習更多關於遊艇的技術知識。

Burgess Yachts公司執行長Jonathan Beckett說，一些人則決定停留在海上。（Burgess Yachts 官網）

私人飛機業者FlyEliteJets執行長William-Martin說，2月14日西洋情人節有傳言指出，將發生一件會對商務航班造成重大影響的大事時，他的事業開始升溫，現在他的私人噴射機業務開始接到現有客戶的電話，包括前外交大使。

不過，William-Martin指出，從兩周前開始，需求「突破天際」，五天就收到約270件探詢，遠多於以往的一周30件，而現在需求已增加到，三至四天內就會收到約300件探詢。

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