避孕套廣告「不一定那樣」　岡本用「最清雅藝術」展現超薄與潤滑

岡本玩藝術和設計的功力簡直不像個安全套公司！你知道嗎，岡本從2014年就設立了「OKAMOTOLOVERS」網站專門研究怎麼把套套設計成藝術品！

比如前陣子因東京奧運會爆紅的「浮世繪安全套」把代表日本的傳統元素般若、龍、鶴都搬到了套套上，展開的一刻所有人都驚呆了。即便是你儂我儂時刻，也不忘宣傳本民族文化。岡本，真不愧是你！

除了藝術感滿滿的浮世繪風，可愛風更是不在話下。岡本和紙箱人的合作款，安全套的包裝盒居然被做成了卡哇伊的動物圖案，連裡面的小包裝也是如此。這下女孩子也可以毫無顧忌地把它放進購物車裏、塞進包包裏，再也不怕覺得尷尬或者羞恥了。這貼心程度，日站君可以給滿分！（點圖放大瀏覽）：

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早前，「藝術大師」岡本在設計上再一次發力了！這一回的「岡本003粉色戰役」從海報開始就讓人驚艷。陽春三月，萬物萌發。岡本以春天「循環的水汽」為概念，用濃濃日式和風插畫手法，呈現了一派生機與希望的春日景觀。

色彩飽滿、構圖豐富藝妓、武士、九色鹿、櫻花構成了春日森林的背景。東京塔、神社的形象強勢吸睛的同時又加深了岡本「來源於日本」的品牌印象，讓岡本「更日本」……（點圖繼續閱讀）：

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「003貼身超滑」新品也是岡本對自我的不斷超越與改進，只為用戶提供無佩戴感的極致體驗，不愧于他們一直以來的訴求——「岡本，不斷超越岡本」。

從暖寶寶到橡膠手套，再到極致超薄的岡本003系列，岡本處處從產品端去體察女性的需求與感受，讓女性在性這件事上不再被動，而是享受同等的歡愉，讓兩性擁有更美好的春色體驗，對女性的關懷盡顯。

這一次岡本的「歡愉春日」更是將這種溫柔和關懷推向明處，以馥郁、美好的視覺體驗讓消費者感知產品的豐富與愉悅體驗，一掃開年的陰霾，在每一個消費者心中都吹開一個春天！岡本這一波「003粉色戰役」營銷日站君是服了，你呢？

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