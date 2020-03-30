槍械芝士和高爾夫球場　禁令下特准營業「必需品」反映各地文化

對全球而言，新冠肺炎疫情正在定義何謂「必需品」和生活中不可或缺的物品，即使民眾也許不須依靠這些物品來度過疫情。

彭博社報道，為努力減緩肺炎疫情擴散，各國政府正決定哪些商店和服務必須維持營業、以及限制民眾待在家；居家令和相關指引正影響全球逾20%的人口。這使許多人花時間思考一項存在已久的問題：到底什麼才是必需品？不論是亞洲、歐洲、非洲或美國都認同一件事，就是醫護人員、執法者、公用事業員工、食品業和電信業，大致不受居家防疫令所限制。

不過，一些能反映國家認同或彰顯遊說團體努力的項目也不受限制。美國有些州長期以來都規定，高爾夫球等為必需品，已使人感到意外，其他州還把槍枝列為必需品。

酒類在許多地方也被歸類為必需品。英國起先沒把酒類專賣店加入維持營業的店家清單，直到超市回報啤酒、葡萄酒及酒精飲料被搶購一空，政府才迅速開放這類店家恢復營業。俄勒岡州立大學歷史系助理教授尼可斯說：「最近的事件清楚揭示，指定什麼是『基本服務』的進程既符合文化面，也符合法律政治現實面，後者跟使社會維持運作的必需品有關。」

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包含印度與美國在內的國家，正把資訊科技產業列為疫情期間不可或缺的產業。全球目前依賴網絡的程度愈來愈明顯，因許多民眾被迫在家用網絡與人聯繫、觀賞串流影片及玩線上遊戲，以免在家悶出病。

康涅狄格州州長拉蒙特（Ned Lamont）則把販售槍枝的店家列入必需品事業清單，使槍枝暴力的受害家庭大為震驚和感到失望。州長發言人萊斯表示，拉蒙特正努力不濫用合法權力干預商業行為。

在受到疫情嚴重打擊的歐洲國家中，意大利設立最嚴格的規定，例如只有食品商店和藥房等必需品事業能維持營業，並於26日要求製造業停工。不過，生產醫療用品這類必需品的工廠，在提升員工的安全保護措施後可恢復營業。

起初不願下令公司行號關閉的英國，也已要求非必需品事業暫停營業。餐廳和餐館須即刻停止提供內用服務，但民眾仍能外帶炸魚薯條和其他餐點。法國老早就宣布，販售糕餅（pastry）、葡萄酒以及芝士的店家為必需品事業。

在美國，有些遊說團體持續努力遊說部分項目加入必須品清單，好使他們顧客的事業能維持營業。萊斯認為，這些團體在康州的影響力持續擴大，表示為製造業者和高爾夫球場遊說的團體相當活躍。亞利桑那州州長杜西（Doug Ducey）就把高爾夫球場列入必需品事業。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】