【英國疫情】連鎖超市規定夫妻不能一起購物　設透明板保護收銀員

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新型冠狀病毒肺炎COVID-19全球蔓延，為阻止疫情擴大，許多國家開始提倡「適當社交距離」，甚至訂定罰則嚴格執行。英國超市Waitrose為保護店內員工及顧客，規定「夫妻不要一起購物」，提倡一家只派一人買東西，好縮短排隊隊伍。

英國《太陽報》報道，為因應新冠肺炎大爆發，Waitrose超市訂定規則一個家庭僅由一人代表購買生活必需品，以因應大量因疫情而來掃貨的人潮。不過該超市表示，這項規定並非完全禁止，因為並非所有人都辦得到，「但我們很感謝顧客能在這種艱難的狀況下支持我們」。

這項規定實施後頗受好評，許多人稱Waitrose的新措施讓購物壓力減少許多。有顧客表示看到店家如此積極提升大眾的信心相當激勵人，稱他們是「無名英雄」。另外有顧客提到，店內有一區專門提供給醫療工作人員的必需品，令他相當感謝。

除了限制隊伍人潮外，英國超市招式盡出。部分超市為員工設立透明屏幕避免與客人直接接觸，另外也有店家限制店內人數，或實施嚴格的「一進一出」規定。如此多的手段，就是要避免民眾在消費時，染上疾病或將疾病傳染給他人。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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