【新冠肺炎】印度警戴「恐怖新冠病毒頭盔」　盼嚇到民眾不敢外出

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐全球，幾乎全世界各個國家都處於防疫緊繃狀態，擁有全世界上第二多人口的印度，該國政府宣布從25日開始全國大封鎖21天，並呼籲民眾3周內不得外出，不過還是有人忍不住出來「周圍走」，對此就有印度警察想出另類「奇招」，戴起嚇人的「新冠病毒頭盔」，結果也順利達到嚇阻作用，更在網絡上瘋傳。

警察cosplay新冠病毒 幫大象戴口罩遊街示眾 印度防疫奇招層出不窮（點圖放大瀏覽）：

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根據《 CNN 》報道，印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）一名警察拉吉什巴布（Rajesh Babu），為了宣導民眾乖乖待在家的政策，竟與當地藝術家古特漢普（B. Gowtham）合作，特地用舊報紙和廢棄紙製作出了一款新型冠狀病毒外型的頭盔，頭盔末端覆蓋有紅色的尖頭，上面裝有小燈泡，就像新型冠狀病毒的顯微圖一樣。

藝術家古特漢普透露，他之所以會想製作這個頭盔，是因為他發現公眾對於這種大流行疾病和預防措施缺乏認識和防疫觀念，因此就向巴布提出製作「恐怖頭盔」的想法，希望能夠藉由頭盔令民眾感到毛骨悚然，也讓大眾知道這種病毒會奪人性命。他也說道「民眾的衛生根本不夠，我們仍然看到有人到處在街上漫遊，沒有適當的防疫設備，也沒有佩戴口罩」。

從照片中可看出，該頭盔乍看之下真的相當嚇人，古特漢普也坦言，有些人看到後覺得很有趣，有些人則感到害怕，尤其是孩童看到後都想趕快回家，確實起到了不小的阻嚇作用。

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